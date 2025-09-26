El estuche retro de Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max llega con juegos integrados y batería propia

Xiaomi presento la serie 17 y, junto con los teléfonos 17 Pro y 17 Pro Max, un accesorio que busca ampliar la experiencia del usuario. Se trata de un estuche retro que convierte al dispositivo en una consola portátil con juegos incorporados. El anuncio ha generado interés no solo por la novedad, sino también por la forma en que la compañía reinterpreta el papel de los accesorios en la industria móvil.

El estuche tiene un precio de 299 yuanes, unos 40 dólares, y está diseñado en un material oscuro con botones físicos que recuerdan a consolas portátiles clásicas. Más que una funda protectora, funciona como un complemento independiente que permite ejecutar juegos sin depender del sistema del teléfono ni de una conexión a internet.

Entre los títulos incluidos se encuentran Angry Birds 2, Snake, Sky Destroyer y Furball Runner. Al tratarse de un sistema autónomo, es posible usarlos incluso en modo avión, lo que lo convierte en una opción de entretenimiento portátil en cualquier circunstancia.

El accesorio se conecta automáticamente por Bluetooth y no necesita configuraciones adicionales. No muestra publicidad ni requiere descargas externas. Además, cuenta con una batería de 200 mAh que puede durar hasta 40 días en reposo y se carga sin necesidad de retirar el dispositivo. Esta característica evita que el consumo recaiga en la batería del teléfono, aunque tiene una limitación: al estar conectado, el equipo no admite carga inalámbrica.

¿Qué aporta este accesorio al ecosistema Xiaomi?

La incorporación de un estuche retro para juegos representa un intento de Xiaomi por diversificar el uso de sus dispositivos más allá de la comunicación, la productividad y la fotografía. Con este accesorio, la compañía introduce la idea de un teléfono que puede convertirse en consola básica de manera inmediata, sin recurrir a aplicaciones o servicios adicionales. Esta estrategia se diferencia de lo habitual en el mercado, donde los accesorios suelen centrarse en protección, carga o soporte de cámara.

El producto también conecta con la nostalgia de los controles físicos y los juegos sencillos. En un mercado dominado por títulos móviles que requieren conexión permanente, suscripciones o altos recursos gráficos, ofrecer un accesorio con títulos preinstalados y de acceso instantáneo puede atraer a usuarios que buscan experiencias simples y directas. El precio relativamente bajo refuerza esta idea al situarlo como una compra accesoria dentro de la gama de dispositivos premium.

Aunque no pretende competir con consolas portátiles dedicadas como Nintendo Switch Lite, ni con dispositivos de gaming especializados, sí plantea una alternativa ligera para quienes desean entretenimiento inmediato. De esta forma, el estuche retro se presenta como una extensión del teléfono que amplía su valor en escenarios cotidianos como viajes, tiempos de espera o espacios sin conexión.

El impacto del lanzamiento no está solo en el accesorio en sí, sino en el concepto que representa. Al integrar una funda con funciones autónomas, Xiaomi muestra cómo los smartphones pueden expandirse con dispositivos externos que añadan experiencias distintas a las del propio sistema operativo. Esta visión abre la puerta a nuevas formas de interacción y a un mercado de accesorios que podría evolucionar hacia soluciones cada vez más integradas y con funciones propias.