DXOMARK lo confirma: este es el celular con mejor fotografía, audio y pantalla de 2025

Hablar del “mejor celular del mundo” suele ser una discusión cargada de gustos, marcas y lealtades. Sin embargo, cuando el análisis se apoya en pruebas de laboratorio, con protocolos técnicos estandarizados y mediciones repetibles, el debate cambia de terreno. En 2025, un dispositivo logró destacarse donde casi ninguno lo consigue: en selfie, audio y pantalla al mismo tiempo.

Según el ranking global de DXOMARK, el Huawei Pura 80 Ultra terminó el año como el teléfono con la mejor experiencia multimedia integral, superando a modelos de Apple, Google, Oppo, Vivo y Xiaomi. No por una función puntual, sino por consistencia técnica.

DXOMARK no evalúa promesas de marketing. Mide comportamiento real bajo cientos de pruebas controladas que simulan el uso cotidiano. Y ahí es donde este equipo marcó la diferencia.

Selfie: menos artificio, más fidelidad

La cámara frontal se convirtió en una herramienta central: videollamadas, redes sociales, creación de contenido y trabajo remoto dependen de ella. En ese contexto, el Pura 80 Ultra no apuesta por exagerar colores ni suavizar rostros de forma agresiva.

El laboratorio destaca su exposición estable, el manejo preciso del rango dinámico y una reproducción de tonos de piel más natural, incluso en condiciones de luz difíciles. El enfoque automático en video frontal también juega a su favor, algo que todavía falla en varios competidores de gama alta.

El resultado es una selfie menos “impactante” a primera vista, pero más confiable y consistente. DXOMARK prioriza justamente eso: imágenes que se parezcan a la escena real y no a un filtro.

Audio: el factor olvidado que aquí sí importa

El audio sigue siendo uno de los apartados menos cuidados en los smartphones, pese a que es clave para video, música, juegos y grabaciones. Aquí, Huawei logra una ventaja clara.

Las pruebas de DXOMARK resaltan un equilibrio sólido entre graves, medios y agudos, con buen volumen máximo y sin distorsión notable. Pero lo más relevante está en la grabación: la voz se mantiene clara incluso en entornos ruidosos, algo fundamental para creadores de contenido y periodistas móviles.

Este desempeño coloca al Pura 80 Ultra entre los pocos teléfonos pensados no solo para consumir audio, sino para producirlo con calidad.

Pantalla: precisión visual por encima del espectáculo

En un mercado obsesionado con el brillo extremo, DXOMARK evalúa la pantalla desde otro ángulo: legibilidad, fidelidad cromática y estabilidad visual. En esas variables, el Pura 80 Ultra vuelve a destacar.

La pantalla ofrece colores bien calibrados, buena visibilidad en exteriores y una experiencia fluida en video y desplazamientos. No busca deslumbrar en una vitrina, sino rendir mejor durante horas de uso continuo.

Este enfoque resulta clave para quienes leen, editan fotos, ven series o trabajan desde el celular. Es una pantalla pensada para el día a día, no solo para cifras récord.

Por qué este modelo terminó en la cima

Lo que hace único al Huawei Pura 80 Ultra no es liderar cada subcategoría por separado, sino lograr un equilibrio técnico poco común. Mientras otros modelos brillan en cámara pero fallan en audio, o destacan en pantalla pero sacrifican la selfie, este equipo mantiene un alto nivel en los tres frentes.

DXOMARK mide experiencia de usuario real, no componentes aislados. Bajo esa lógica, el Pura 80 Ultra terminó imponiéndose como el smartphone más completo de 2025.

Ahora bien, sobre lo que se espera en 2026, el liderazgo de este modelo adelanta una tendencia importante para el próximo año; menos énfasis en números aislados y más atención a la experiencia integral. Los laboratorios están premiando coherencia, fidelidad y uso realista.

Si algo deja claro este ranking es que el futuro del smartphone no pasa solo por más megapíxeles o más brillo, sino por hacerlo todo bien al mismo tiempo.