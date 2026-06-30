Apple y Samsung impulsan los celulares con IA mientras suben los precios

Si estás pensando en cambiar de celular porque la inteligencia artificial promete asistentes más inteligentes, mejores fotos o traducciones instantáneas, quizás debas prepararte para pagar más. Las proyecciones indican que en 2026 casi uno de cada dos smartphones vendidos en el mundo incluirá funciones de IA generativa, aunque ese avance vendrá acompañado de precios más altos y menos opciones económicas.

Según un nuevo informe de Counterpoint Research, los smartphones con inteligencia artificial representarán el 45 % de los envíos mundiales durante 2026. La cifra seguirá aumentando hasta alcanzar el 52 % en 2027, lo que confirma que esta tecnología dejará de ser exclusiva de unos pocos modelos para convertirse en una característica habitual del mercado.

Sin embargo, el crecimiento de la IA no significa que se venderán más celulares. La consultora calcula que los envíos globales caerán un 13,9 % este año, hasta 1.080 millones de unidades, el nivel más bajo registrado. La explicación está en el aumento del costo de componentes fundamentales, especialmente la memoria necesaria para ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

La inteligencia artificial ya define la competencia entre Apple, Samsung y Google

La carrera por ofrecer el mejor celular ya no gira únicamente alrededor de la cámara o del procesador. Ahora la diferencia está en cómo funciona la inteligencia artificial y qué tan útil resulta para el usuario.

Apple y Samsung mantienen el liderazgo en este segmento gracias a sus líneas premium. Con la llegada del iPhone 17, prácticamente todo el catálogo reciente de Apple incorpora funciones de IA, mientras Samsung continúa ampliando Galaxy AI con herramientas capaces de realizar tareas cada vez más avanzadas desde el propio teléfono.

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Al mismo tiempo, Google se ha convertido en uno de los protagonistas silenciosos de esta competencia. Su modelo Gemini es la base tecnológica que impulsa la nueva generación de Siri, alimenta Galaxy AI y también está presente en varios fabricantes chinos que venden teléfonos fuera de su país.

Aun así, las compañías siguen diferenciándose por la manera en que integran estas funciones dentro de sus propios ecosistemas. Esa experiencia será la que determine cuál ofrece una IA más útil en el día a día.

El verdadero reto será llevar la IA a celulares más económicos

Aunque la inteligencia artificial ya es un estándar en los teléfonos de gama alta, todavía existe una barrera importante para que llegue al resto del mercado: la memoria.

Los modelos de IA necesitan más capacidad para funcionar directamente desde el dispositivo, lo que incrementa los costos de fabricación. Por ahora, esa condición mantiene estas funciones concentradas en celulares cuyo precio mayorista supera los 400 dólares.

El efecto también llegará al bolsillo de los consumidores. Counterpoint prevé una reducción de la oferta de teléfonos económicos, un crecimiento sostenido de la gama premium y un mayor interés por los celulares reacondicionados, ya que muchas personas preferirán conservar su dispositivo durante más tiempo antes que asumir el costo de uno nuevo.

Mientras la memoria siga siendo costosa, la expansión de la inteligencia artificial avanzará con más lentitud en los modelos de entrada. Cuando esa barrera disminuya y los fabricantes optimicen los modelos de IA, estas funciones comenzarán a llegar a teléfonos más asequibles. Todo indica que ese será el siguiente gran cambio en la industria móvil y que, en pocos años, tener inteligencia artificial en el celular dejará de ser un lujo para convertirse en la norma.