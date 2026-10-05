RedMagic 12 Pro+ rompe récord con el Snapdragon Extreme

Compartir procesador no garantiza que dos celulares alcancen el mismo desempeño. La configuración interna y la capacidad para controlar el calor pueden marcar diferencias cuando el hardware trabaja bajo cargas exigentes.



Una prueba previa al lanzamiento del RedMagic 12 Pro+ acaba de demostrarlo. El próximo equipo para videojuegos de Nubia superó a otros modelos con el nuevo componente de Qualcomm. La diferencia es pequeña, pero plantea una cuestión más relevante para quien juega: si podrá conservar esa potencia durante sesiones prolongadas.

El nuevo RedMagic supera al Xiaomi 18 Pro Max

Identificado como Nubia NX819J, el dispositivo consiguió 3.677 puntos en un núcleo y 12.679 en multinúcleo en Geekbench 7. Hasta ahora, ningún otro modelo equipado con el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 había alcanzado esas puntuaciones en este benchmark.

La distancia frente a sus principales rivales es reducida. El Xiaomi 18 Pro Max había registrado 3.582 y 12.247 puntos, mientras el OnePlus 16 llegó a 3.492 y 11.950. Frente al mejor resultado anterior, la ventaja ronda el 1 % en mononúcleo y entre 2 % y 3 % al utilizar varios núcleos.

En la práctica, esos porcentajes son demasiado pequeños para asumir que las aplicaciones abrirán perceptiblemente más rápido o que los juegos funcionarán mejor. El dato cobrará mayor importancia si el equipo consigue sostener su desempeño cuando aumente la exigencia y, con ella, la temperatura.

Incluso las referencias divulgadas por Qualcomm quedan ligeramente por debajo, con alrededor de 3.600 puntos en un núcleo y entre 12.300 y 12.500 en multinúcleo. Esto también demuestra que utilizar el mismo chip no produce necesariamente resultados idénticos. La gestión energética y térmica de cada fabricante puede modificar su comportamiento.

Existe otra limitación. La medición procede de una unidad previa al lanzamiento, por lo que no equivale a una evaluación independiente del producto comercial. Geekbench mide la CPU bajo condiciones determinadas y una ejecución aislada no permite establecer cuál celular ofrecerá la mejor experiencia al jugar.

La refrigeración puede importar más que el récord

Generaciones anteriores de la familia ya han incorporado refrigeración activa, con ventiladores internos y soluciones destinadas a evacuar el calor durante tareas intensivas. Ese antecedente cobra importancia porque una mejor disipación puede evitar que el sistema reduzca rápidamente su velocidad para proteger los componentes.

Para alguien que juega durante periodos largos, mantener una experiencia estable puede resultar más relevante que obtener unos puntos adicionales en una prueba sintética. Precisamente ahí tendrá que demostrar su capacidad el nuevo modelo cuando llegue la versión comercial.

Nubia ha adelantado una nueva tecnología de enfriamiento, aunque todavía no explica cómo funciona. Su presentación permitirá conocer qué cambia frente al mecanismo anterior y si esa solución contribuye al resultado obtenido antes del lanzamiento.

Parte del diseño sí ha sido anticipado oficialmente. El celular se presentará en China el 15 de octubre con un cuerpo más fino, ligero, estrecho y redondeado. Los marcos de la pantalla pasarán de 1,25 mm a 0,96 mm, mientras la cámara frontal permanecerá oculta bajo el panel.

Otras especificaciones proceden de filtraciones. Un reporte anterior señala una batería de 8.400 mAh, acompañada por carga de 120 W por cable y 80 W inalámbrica. De confirmarse, la capacidad energética tendría especial importancia en un dispositivo orientado al juego, donde las sesiones exigentes pueden elevar considerablemente el consumo.

El récord anticipa el potencial del hardware, pero la cifra por sí sola no decide cuál celular ofrece la mejor experiencia. La prueba decisiva llegará cuando sea posible comprobar si el modelo comercial combina esa potencia con autonomía, control térmico y estabilidad durante partidas prolongadas.

Imagen: REDMAGIC / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)