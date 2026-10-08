¿Qué pasará con Halo? Microsoft despidió a la mayoría de empleados de Halo Studios

Durante años, Halo fue una de las principales franquicias de Xbox y Microsoft. Ahora, el estudio encargado de desarrollar la saga quedó reducido a un pequeño equipo de soporte, mientras Activision asumió el desarrollo del próximo juego de la serie.

El cambio forma parte del proceso de reestructuración de Xbox. El pasado 22 de septiembre, Microsoft confirmó la eliminación de 268 puestos entre Halo Studios, otros estudios first-party y las áreas de gestión y funciones centrales de Xbox. La compañía también anunció que Activision se encargaría del próximo juego de Halo, con un equipo nuevo creado específicamente para ese proyecto.

Microsoft señaló además que un pequeño equipo de Halo Studios permanecería para apoyar los juegos y a la comunidad. Sin embargo, un nuevo reporte de Windows Central apunta a que ese grupo sería todavía más reducido de lo que sugería el anuncio oficial.

Halo quedó reducido a un equipo de soporte

Según Windows Central, unas 30 personas permanecerían actualmente en Halo Studios para completar una última actualización de Halo: Campaign Evolved. El equipo estaría trabajando en funciones como Firefight y Theater, dos elementos que forman parte de la experiencia tradicional de la franquicia.

La información procede del informante Mr_Rebs y no ha sido confirmada públicamente por Microsoft. De acuerdo con el reporte, ese sería uno de los últimos trabajos del estudio antes de que su estructura actual desaparezca. La misma fuente sostiene que el equipo restante no tendría contacto con el grupo de Activision que desarrolla el futuro de Halo.

El escenario marca un cambio importante para un estudio que ni siquiera llegó a lanzar un juego original completo bajo su nueva identidad.

En 2024, Microsoft había presentado a Halo Studios como el nuevo capítulo de la franquicia. El estudio, anteriormente conocido como 343 Industries, anunció entonces el abandono de su motor propietario Slipspace en favor de Unreal Engine 5 y confirmó que varios proyectos de Halo estaban en desarrollo con la nueva tecnología.

La idea era acelerar el desarrollo y modificar la forma en que se producían los juegos de la franquicia. Pero dos años después, el control creativo de la próxima entrega está en otro lugar.

¿Qué pasará con el próximo videojuego?

La decisión de Microsoft también explica por qué el material recientemente publicado por Halo Studios resulta especialmente llamativo.

GamesRadar reportó que Alex Wakeford, escritor de la franquicia en Halo Studios, publicó lo que podría ser la última edición del boletín Canon Fodder. El material incluye arte conceptual y detalles sobre lo que el estudio estaba imaginando para el siguiente Halo, ambientado en Zeta Halo.

Las imágenes muestran diferentes escenarios del anillo, incluidos campos de nieve y hielo, junglas y ruinas. También aparece una instalación de contención supervisada por un submonitor llamado Adjutant Repose.

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Uno de los conceptos más llamativos es una criatura antigua que habría permanecido encerrada mediante tecnología de “timelock”. Según la descripción compartida por GamesRadar, esta criatura había dominado una zona de Zeta Halo cuando el anillo era conocido como Gyre 11.

No significa que ese contenido vaya a formar parte del próximo Halo. De hecho, todo apunta a que se trata de material correspondiente a la visión que tenía Halo Studios antes de perder el control del desarrollo.

Activision toma el control de Halo 7

Microsoft confirmó que Activision será ahora responsable del desarrollo del próximo título de Halo. La compañía adquirió Activision Blizzard en 2023 y, como parte de la reorganización de Xbox, está ampliando sus responsabilidades dentro de los estudios de Microsoft.

El próximo Halo estará a cargo de un equipo nuevo y separado de los grupos que trabajan en Call of Duty, según Microsoft. Por ahora, la compañía no ha revelado detalles sobre el proyecto, su fecha de lanzamiento o si utilizará Unreal Engine 5.

El cambio también representa el cierre de una etapa para Halo Studios. Cuando Microsoft cambió el nombre de 343 Industries en 2024, la compañía presentó el movimiento como el comienzo de un nuevo capítulo para la franquicia. Dos años después, ese estudio quedó relegado al soporte de los juegos existentes mientras otra división de Microsoft prepara el futuro de la saga.

Por ahora, lo único confirmado es que Halo no desaparece. Lo que desaparece es el modelo bajo el cual Microsoft había intentado construir su futuro durante los últimos años.

La próxima etapa de la franquicia estará en manos de Activision. Y parte de lo que Halo Studios estaba preparando para ella quedará, al menos por ahora, como material conceptual de un juego que nunca llegó a existir, otra pausa que se suma a la cancelación de la tercera temporada de la serie del videojuego.