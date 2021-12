Lo nuevo que llega a Halo Infinite: el videojuego que la crítica aplaude

Después de haber atravesado un tortuoso camino en su desarrollo, Halo Infinite conquista de a poco a la crítica y a los fanáticos de la franquicia. La historia escrita por Joseph Staten ha dejado la sensación en algunos que el videojuego ha recuperado la esencia de la trilogía original; sin embargo, la experiencia ya ha dejado sus primeros reclamos relacionados con la ausencia de un selector de niveles para repetir capítulos, con la inclusión del modo Forja y con la necesidad de ampliar la lista de los modos de juego para el multijugador. Sobre este último ya hay noticias.

Halo Infinite será un juego que ampliará su contenido de manera progresiva por medio de actualizaciones y la primera de ellas llegará el próximo martes 14 de diciembre cuando al multijugador (que es de acceso gratuito) se añadan las listas Asesino (Slayer), Fiesta, Todos contra todos y SWAT, de acuerdo a una publicación en Reddit de 343 industries citada por The Verge.

Cada una de las listas contará sus respectivas variantes de partida, no obstante, Slayer ofrecerá únicamente una versión básica pues desde el estudio confesaron que las diferentes opciones no se lanzarán antes de que finalice el 2021.

Halo Infinite MP is getting four new playlists on December 14th: Slayer, Fiesta, FFA, and Tactical Slayer (SWAT) 🙏 https://t.co/DeTJQEz5zy pic.twitter.com/hzTLFGA2De

— Tom Warren (@tomwarren) December 11, 2021