‘It Takes Two’ se corona como el juego del año en los Game Awards 2021

‘It Takes Two’, el videojuego desarrollado Hazelight Studios y Electronic Arts, se quedó con el premio más importante en la nueva edición de los Game Awards, superando incluso a uno de los títulos favoritos de la noche: ‘Deathloop’, que se terminó llevando el galardón a mejor dirección de arte y mejor dirección de juego. El videojuego dirigido por Josef Fares, además de coronarse como el mejor título del 2021, también se llevó el premio a mejor multijugador y mejor juego familiar.

Esta no es la primera vez que se reconoce la destreza de Fares para crear narrativas robustas. El también director de cine, en 2006 recibió el Premio de Cine del Consejo Nórdico por su película ‘Zozo’. En esta oportunidad, el argumento de It Takes Two se mueve entre un matrimonio que está a punto de disolverse, hasta que gracias a la hija de la pareja y un libro de autoayuda, los convierte en muñecos. El juego está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series.

The moment you’ve all been waiting for, Game of The Year! A massive congratulations to It Takes Two @hazelightgames + @ea + ​​@josef_fares for your big win! #TheGameAwards pic.twitter.com/3o2kGm8qHm

