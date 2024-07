Una razón menos para contratar Paramount+. Diferentes medios han confirmado que la plataforma de streaming ha cancelado la serie de ‘Halo’ después de dos temporadas.

La serie había terminado su segunda temporada en marzo y aunque no movía conversación de la misma manera que ‘Fallout’ o ‘The Last of Us’ (otras dos series inspiradas en videojuegos y disponibles a través de streaming) muchos esperaban noticias de una tercera temporada. Por desgracia, a través de un comunicado, Paramount+ confirmó que no había decidido no continuar con el show:

“Estamos extremadamente orgullosos de esta ambiciosa serie y nos gustaría agradecer a nuestros socios de Xbox, 343 Industries y Amblin Television, junto con el showrunner y productor ejecutivo David Wiener, sus compañeros productores ejecutivos, todo el elenco encabezado por Pablo Schreiber como Master Chief y Al increíble equipo por todo su excelente trabajo”, aseguró Paramount+ en un comunicado. “Les deseamos a todos lo mejor en el futuro“.

Esta última parte es importante, porque la cancelación de Paramount no significa que no pueda existir una tercera temporada. El servicio de streaming poseía los derechos de distribución y servía como coproductor del show, pero son Xbox y 343 Industries (los principales productores de la serie) los que tienen los derechos de la serie de manera que pueden intentar revivirla en otro servicio de streaming. De hecho, varios reportes sugieren que ahora mismo ambas compañías estarían buscando un nuevo hogar para ‘Halo’.

Te puede interesar: Dile adiós al Battle Royale de Halo: la compañía abandonó el proyecto antes de su lanzamiento

Por ahora no hay algún detalle de que esto ocurra, pero no sería la primera vez que una plataforma de streaming rescata una serie cancelada. Netflix, por ejemplo, adquirió los derechos de Cobra Kai después de que YouTube abandonara la idea de competir en el segmento de shows por streaming.

“Apreciamos profundamente a los millones de fans que impulsaron la serie Halo a ser un éxito mundial, y seguimos comprometidos a ampliar el universo Halo de diferentes maneras en el futuro“, lee en un comunicado de 343 Industries. “Estamos agradecidos con Amblin y Paramount por su asociación para llevar nuestro amplio universo de ciencia ficción a los espectadores de todo el mundo“.

De nuevo, aunque la serie de ‘Halo’ nunca generó ruido de la misma manera que otras adaptaciones vale la pena destacar que, al menos de acuerdo con la crítica, la serie cumple con la promesa de ser entretenida y hacer un homenaje respetuoso a los juegos que la inspiraron, con una calificación del 80% en portales como Rotten Tomatoes.

Imágenes: Paramount