Google y otras compañías están apostando por la inteligencia artificial en salud

La integración de la tecnología en el sector salud está alcanzando hitos sin precedentes. Grandes gigantes tecnológicos y empresas especializadas están desarrollando soluciones que prometen redefinir la interacción entre médicos y pacientes, así como el acceso al conocimiento clínico global.

Google se encuentra desarrollando un asistente médico a distancia llamado AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer), una inteligencia artificial basada en los modelos Gemini y Project Astra. Este sistema utiliza tecnología multimodal para interpretar señales tanto verbales como no verbales durante una videoconsulta, permitiendo analizar en tiempo real el movimiento, la respiración, el tono de voz, la postura y las expresiones faciales del paciente para complementar su historial clínico.

El avance de Google con AMIE: el nuevo asistente médico virtual

En estudios simulados, AMIE ha demostrado un rendimiento comparable e incluso superior al de médicos de Atención Primaria. Logró un 91% de coincidencia en incluir el diagnóstico correcto en primer lugar, frente al 77% obtenido por los médicos humanos.

Además, destaca por su proactividad al guiar exámenes físicos virtuales con un 72% de éxito, frente al 39% de los profesionales. Aunque actualmente se encuentra en fase experimental y requiere validación con pacientes reales, el sistema cuenta con un aprendizaje continuo y supervisión constante por parte de Google para asegurar precisión y empatía, esto en información compartida por la compañía.

La democratización de la inteligencia artificial médica

Mientras Google enfoca sus esfuerzos en videoconsultas inteligentes, la empresa 360 Health Data, fundada por Mike Hoey y Shahir Kassam-Adams, aborda la brecha de información científica y clínica que enfrentan los profesionales de la salud en Latinoamérica.

Para solucionarlo, han desarrollado Coralia Health, una plataforma integral totalmente en español que consolida en un solo lugar artículos científicos, información sobre medicamentos según regulaciones locales, noticias clínicas y herramientas interactivas.

Esta plataforma está adaptada a las realidades locales: funciona en navegadores, dispositivos móviles de conexión limitada e incluso a través de un chatbot de inteligencia artificial en WhatsApp. Manuela Gutiérrez, líder de operaciones de 360 Health Data, destaca que el propósito va más allá de la tecnología.

“Queremos que toda la información que el médico necesita en su día a día esté centralizada en un solo lugar”, dijo Gutiérrez en una entrevista.

En relación al uso de nuevos algoritmos, Gutiérrez aclara: “Usamos la IA principalmente para organizar, filtrar grandes volúmenes de información científica, pero para nosotros esta tecnología nunca reemplazará el criterio médico. Nuestros algoritmos priorizan contenido relevante para cada especialidad, pero siempre con supervisión humana y posibilidad de discusión entre pares”.

Mientras Google redefine la telemedicina con AMIE, al optimizar la precisión diagnóstica y la empatía en videoconsultas simuladas, iniciativas como locales como Coralia Health adaptan esta transformación a las necesidades de idioma y fragmentación de información que enfrentan los médicos en Latinoamérica. Ambas propuestas demuestran que la tecnología no busca sustituir al profesional de la salud, sino actuar como un soporte que democratiza el conocimiento y potencia el criterio clínico con un enfoque profundamente humano.