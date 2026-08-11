Reservar restaurantes en ChatGPT ya es posible gracias a una nueva alianza con Yelp. OpenAI amplió su colaboración con la plataforma para que el asistente no solo ayude a encontrar lugares para comer, sino que también permita asegurar una mesa o unirse a una lista de espera desde la conversación, siempre que el restaurante elegido sea compatible con el servicio.

Hasta ahora, la colaboración entre ambas compañías permitía consultar calificaciones, opiniones, fotografías y otros datos útiles para decidir dónde comer. La novedad añade el paso que faltaba: después de encontrar una opción adecuada, el usuario puede avanzar con la reserva desde el propio chat, reduciendo la necesidad de abrir otros servicios para completar la búsqueda.

Cómo reservar restaurantes en ChatGPT

Todo comienza con una solicitud habitual dentro del chat. El usuario puede describir qué busca según sus preferencias, como el tipo de comida, la ubicación o el ambiente. También puede pedir opciones para cenar o solicitar recomendaciones para una ocasión determinada, de manera que el sistema encuentre alternativas que respondan mejor a las características indicadas en la conversación.

Si uno de los restaurantes sugeridos utiliza las herramientas compatibles de Yelp, será posible reservar una mesa o apuntarse a la lista de espera desde el chat. De esta manera, la búsqueda y la reserva quedan reunidas en una misma conversación, reduciendo los pasos que normalmente tendría que realizar una persona para organizar una salida a comer.

La nueva función amplía las posibilidades que ofrecía la colaboración hasta ahora. Antes estaba enfocada principalmente en mostrar información sobre negocios, mientras que ahora incorpora herramientas para reservar y gestionar listas de espera en los locales participantes. El cambio permite pasar de consultar alternativas a realizar una acción concreta cuando el restaurante seleccionado cuenta con las funciones necesarias.

Qué puedes pedirle al asistente para encontrar un restaurante

En lugar de revisar lugares uno por uno, el usuario puede explicar directamente qué necesita. Por ejemplo, puede escribir “Busca restaurantes italianos para cenar” o realizar una petición más específica que incluya ubicación, tipo de comida, ambiente u otras preferencias. Cuantos más detalles proporcione, más concreta podrá ser la búsqueda de alternativas que respondan a sus necesidades.

A partir de esa solicitud, el asistente puede mostrar opciones e información relevante para ayudar a escoger. Si el lugar seleccionado cuenta con las herramientas habilitadas para esta función, el usuario podrá asegurar una mesa o ingresar a la lista de espera desde la conversación, sin tener que comenzar nuevamente la búsqueda a través de otro servicio.

No todos los restaurantes que aparezcan entre las recomendaciones ofrecerán esta posibilidad. Para completar una reserva desde la conversación, el local debe utilizar herramientas compatibles con la nueva función. Por eso, encontrar un restaurante mediante el asistente no significa necesariamente que también sea posible reservarlo directamente utilizando esta modalidad.

Dónde están disponibles las reservas desde ChatGPT

Por ahora, el alcance geográfico es limitado. La función está disponible inicialmente en restaurantes de Estados Unidos y Canadá que utilizan las herramientas de reservas de Yelp. Esto significa que los usuarios de otros países todavía no cuentan con la misma posibilidad, al menos mediante esta colaboración y bajo las condiciones anunciadas inicialmente por las compañías.

Hay otra limitación que conviene tener presente. Una vez realizada la reserva, cualquier modificación posterior deberá gestionarse directamente desde Yelp. Si el usuario necesita cambiar algún detalle después de asegurar su mesa, tendrá que hacerlo a través de ese servicio, ya que esas gestiones posteriores no pueden completarse desde la conversación donde comenzó la búsqueda.

De esta forma, el chat sirve para descubrir opciones, consultar información y asegurar una mesa cuando el restaurante sea compatible, mientras las modificaciones posteriores permanecen fuera de la conversación. Esta diferencia permite entender hasta dónde llega actualmente la función y qué tareas todavía requieren acudir directamente al servicio encargado de administrar la reserva.

OpenTable y Resy también se sumarán

OpenAI no planea limitar esta función a un único proveedor. La compañía también anunció acuerdos con Resy y OpenTable para incorporar sus sistemas de reservas, una expansión que podría aumentar progresivamente la cantidad de restaurantes disponibles. La llegada de otros servicios también permitiría ampliar las opciones compatibles que aparecen durante las búsquedas realizadas desde el asistente.

La apuesta busca simplificar una tarea que normalmente puede requerir pasar por diferentes servicios. Encontrar opciones, consultar información relevante y asegurar una mesa podrán formar parte de un mismo recorrido cuando el restaurante elegido sea compatible, evitando que el usuario tenga que repetir búsquedas o trasladar manualmente la información de una plataforma a otra.

Con este movimiento, ChatGPT amplía su papel más allá de las recomendaciones de lugares para comer. Para el usuario, el cambio es concreto: puede explicar qué busca, evaluar las alternativas disponibles y, cuando el restaurante elegido lo permita, avanzar con la reserva desde la misma conversación, reduciendo varios de los pasos habituales para conseguir una mesa.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)