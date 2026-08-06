Si tiene experiencia en tecnología, emprendimiento o innovación, esta convocatoria busca nuevos speakers

Profesionales del sector tecnológico, líderes de equipos, emprendedores y especialistas en diferentes áreas del conocimiento tienen una nueva oportunidad para compartir su experiencia con cientos de personas interesadas en fortalecer su perfil profesional. Holberton Coderise mantiene abierta la convocatoria para participar como speaker en Next Move by Holberton, un ciclo de charlas gratuitas que se realiza todos los jueves y que busca acercar a la comunidad a las tendencias y desafíos del mundo laboral.

El espacio lleva más de dos años de funcionamiento y durante ese tiempo ha reunido a expertos de Colombia, Argentina, México, Perú, Bolivia, Ecuador, España y otros países. En total, ya se han desarrollado más de 90 sesiones enfocadas en temas de alta relevancia para quienes buscan crecer profesionalmente o ingresar a la industria tecnológica.

Las conferencias están dirigidas tanto al público general como a participantes y graduados de Holberton que continúan fortaleciendo sus habilidades después de finalizar sus programas de formación. El objetivo es ofrecer conocimientos prácticos, experiencias reales y herramientas que ayuden a enfrentar los retos de un mercado laboral en constante transformación.

Entre los temas que pueden presentarse se encuentran inteligencia artificial, desarrollo de software, ciberseguridad, ciencia de datos, computación en la nube, innovación, liderazgo, metodologías ágiles, empleabilidad, emprendimiento, transformación digital, desarrollo de habilidades blandas y crecimiento profesional. También hay espacio para talleres, conversatorios y experiencias que aporten aprendizajes útiles para la comunidad.

Holberton busca especialmente profesionales con experiencia en la industria, líderes de empresas, fundadores de startups, consultores, docentes, investigadores y especialistas que deseen compartir casos de éxito, lecciones aprendidas o buenas prácticas. No es necesario pertenecer a una empresa específica, sino contar con conocimientos que puedan generar valor para los asistentes.

La participación como conferencista es completamente voluntaria. Además de contribuir a la formación de nuevos talentos, quienes se unan a la iniciativa tienen la posibilidad de ampliar su red de contactos, aumentar su visibilidad profesional y conectar con una comunidad interesada en las últimas tendencias del sector tecnológico.

Las personas interesadas en postular una charla, un taller o un espacio de conversación pueden hacerlo diligenciando el formulario disponible en: AQUÍ