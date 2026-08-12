IA y programación: ¿por qué los desarrolladores siguen siendo necesarios?

La inteligencia artificial ya puede escribir funciones, generar estructuras para una aplicación, proponer soluciones a errores y producir grandes cantidades de código en pocos segundos. Pero hay una pregunta que sigue dependiendo de las personas: ¿qué problema debe resolver ese software y cuál es la mejor manera de hacerlo?

La adopción de estas herramientas entre desarrolladores ha crecido rápidamente. La encuesta de Stack Overflow de 2025, realizada con más de 49.000 participantes de 177 países, encontró que 84% de los desarrolladores utiliza o planea utilizar herramientas de IA en su proceso de desarrollo, frente al 76% registrado un año antes. Sin embargo, el aumento del uso vino acompañado de una advertencia: 46% dijo desconfiar de la precisión de las respuestas generadas por IA.

El dato ayuda a entender el cambio que está experimentando la profesión. Un asistente puede producir código funcional, pero no necesariamente conoce todas las restricciones de un proyecto, las necesidades de sus usuarios, la arquitectura de un sistema o las consecuencias de una decisión técnica. Esas variables siguen requiriendo análisis y criterio.

Un estudio controlado sobre GitHub Copilot publicado por investigadores de Microsoft encontró que los desarrolladores que utilizaron la herramienta completaron una tarea de programación 55,8% más rápido que quienes no tuvieron acceso al asistente. La cifra muestra el potencial de estas tecnologías, aunque no significa que todas las actividades de desarrollo se aceleren en la misma proporción.

Otra investigación llegó incluso a un resultado contrario. Un experimento de 2025 con 16 desarrolladores experimentados que trabajaban sobre proyectos de código abierto que ya conocían encontró que, al permitirles utilizar herramientas de IA, tardaron 19% más en completar las tareas. Los investigadores señalaron que los participantes debían revisar y corregir las propuestas generadas por las herramientas.

Programar cambia, pero los fundamentos siguen importando

La investigación DORA 2025, elaborada por Google con cerca de 5.000 profesionales de tecnología, describe la IA como un amplificador. Sus resultados apuntan a que las herramientas pueden potenciar las capacidades de una organización, pero también sus problemas existentes.

La necesidad de conocimientos técnicos también aparece en la encuesta de Stack Overflow. El 45% de los participantes señaló que depurar código generado por IA puede resultar una tarea que consume tiempo. Además, 61,3% afirmó que pediría ayuda a otra persona si quisiera comprender completamente el código y 61,7% mencionó preocupaciones éticas o de seguridad.

Para quienes buscan entrar en esta industria, el reto pasa entonces por aprender a utilizar estas herramientas sin depender completamente de ellas. Ahí aparece la propuesta de Holberton Coderise, que ofrece programas de programación, desarrollo de software, IA generativa, ciberseguridad y machine learning. Su formación de Desarrollo de Software Full Time tiene una duración de nueve meses, modalidad híbrida inmersiva y una metodología basada en proyectos, cohortes y aprendizaje entre pares.

El programa de desarrollo de software está dirigido también a personas que comienzan desde cero o buscan cambiar de carrera. Entre sus requisitos figuran conocimientos básicos de informática, interés por la tecnología y la inteligencia artificial, capacidad para resolver problemas y disposición para aprender mediante proyectos. El plan incluye fundamentos como C, estructuras de datos, Python, JavaScript, bases de datos, APIs, Git, Bash y depuración de aplicaciones.