¿Quieres liderar con inteligencia artificial? Estas son las 3 recomendaciones de Giovanni Stella, exjefe de Google Colombia

Giovanni Stella dirigió Google en Colombia, Centroamérica y el Caribe durante siete años. Hoy, cinco meses después de haber dejado ese cargo, se describe a sí mismo como un aprendiz de inteligencia artificial. Y lo dice sin pena, más bien con entusiasmo. Porque lo que encontró en tres cursos gratuitos lo sacudió más que cualquier entrenamiento que recibió en Silicon Valley.

“Pensé que sabía de tecnología, hasta que empecé a estudiar IA”, escribió en un post donde compartió los recursos que más lo impactaron. Stella no busca impresionar con tecnicismos. Todo lo contrario: quiere que otros profesionales entiendan que no es tarde para aprender, y que no es necesario ser programador para comenzar.

El primer curso que recomienda es AI for Everyone, de Andrew Ng. No tiene código, pero sí una idea potente: la IA no es solo una herramienta, es una forma nueva de pensar. “Como ejecutivo, eso es oro”, asegura. Es un curso corto y gratuito, pensado para líderes que necesitan entender cómo funciona la IA sin meterse en aspectos técnicos.

Luego está Google AI Essentials. Aunque suene irónico, Stella afirma que este curso —lanzado por su exempresa— le enseñó más que los entrenamientos internos que recibió en Google durante una década. “Es mucho más práctico, te muestra para qué sirve realmente la IA en el día a día”, escribió.

Y el tercero, Fast.ai Practical Deep Learning, va al grano. Sí, es técnico, pero Stella asegura que fue el primero que le permitió entender “cómo ocurre la magia”. La manera en que Jeremy Howard explica conceptos complejos fue, para él, una revelación. Aun así, advierte que este requiere más esfuerzo y tiempo.

Los cursos están ahí, disponibles para todos. Pero lo que más destaca de esta experiencia no es el contenido, sino el cambio de actitud. Volver a estudiar después de ocupar cargos directivos no fue cómodo. “El ego duele un poco”, admite. Aun así, confiesa que lo más valioso fue volver a sentirse aprendiz.

Desde que empezó este proceso, Giovanni Stella no solo se ha capacitado. Hoy asesora empresas colombianas en la adopción de IA, escribe una newsletter llamada IA con Canas y prepara talleres para enseñar lo que ha aprendido. Lejos de guardarse la información, quiere compartirla.

“No necesitas dejar tu trabajo para aprender. Una hora al día, durante tres meses, tiene más impacto que un bootcamp intensivo”, afirma. Y lo dice por experiencia propia. La clave, según él, es empezar sin miedo, sin esperar el momento ideal.

Imagen: Archivo ENTER.CO