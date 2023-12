¡Primero Freddy, ahora Bendy! Bendy and the Ink Machine tendrá una nueva película

El éxito de la película de ‘Five Nights at Freddy’s’ parece haber inspirado a otros juegos de terror a dar el salto a la pantalla grande. A través de su cuenta oficial en Twitter/X ‘Bendy and the Ink Machine’ anunció que recibirá una nueva adaptación a la pantalla grande. Por ahora no se han compartido muchos detalles sobre el proyecto, además de que la cinta está en ‘desarrollo’.

La adaptación de Bendy viene de la mano de Radar Pictures, el estudio detrás de películas como ‘Jumanji: Bienvenidos a la Jungla’ y ‘Jumanji: El Siguiente Nivel’, así como otros bombazos en taquilla como ‘El Último Samurai’ y los filmes de ‘Riddick’. La película no tiene por ahora una ventana de lanzamiento o alguna distribuidora asociada, así que no es posible adivinar si se trata de un proyecto pensado para streaming o las salas de cine. Tampoco es claro si, siguiendo el ejemplo de ‘Five Nights at Freddy’s’ la película será en formato live action o si se tratará de una cinta animada.

Bendy and the Ink Machine: ¿Qué pasaría si Mickey Mouse fuera una franquicia de horror?

De manera curiosa, Bendy’ es un juego contemporáneo de ‘Five Nights at Freddy’s’, saliendo a la luz en 2017. El juego está dividido en cinco capítulos y los jugadores toman el control de un animador con el nombre de Henry Stein, que es obligado a regresar a su estudio de animación abandonado, para descubrir problemas con ‘la máquina de tinta’… y no entregaremos más detalles para dejar a la imaginación de aquellos que quizás quieran experimentar por primera vez su historia.

Al igual que con ‘Five Nights at Freddy’s’ parte del encanto de este videojuego está en sus monstruos. En el caso de Bendy el jugador deberá escapar de las versiones de pesadilla de algunos de los personajes de caricatura encerrados en el estudio como son Bendy, Alice Angel y Boris el Lobo. El juego es un título de terror en primera persona, combinado con elementos de acertijo.

El título original de ‘Bendy and the Ink Machine’ tiene una calificación de 7.2 en Metacritic por parte del público, lo que es un reflejo de la popularidad que tuvo entre la mayoría de fans del género. Debido a esto se han lanzado algunas precuelas y spinoffs para expandir su historia, de hecho, un nuevo juego de la franquicia fue anunciado el pasado octubre, aunque todavía tenemos tan pocos detalles de esta nueva entrada como de la película.

Hoy puedes disfrutar de ‘Bendy and the Ink Machine’ en la mayoría de plataformas como Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC y dispositivos móviles iOS y Android.

Imágenes: Joey Drew Studios