¿Cómo desactivar mi cuenta de Facebook?

A veces te sientes tan abrumado que optas por alejarte un tiempo de las redes sociales o simplemente ya no te interesa estar en ese mundo digital. Afortunadamente, las leyes obligan a las redes sociales a integrar un apartado al que puedan acceder los usuarios cuando quieren eliminar su cuenta personal. En esta ocasión te explicaremos cómo deshacerte de tu cuenta de Facebook.

Generalmente, los usuarios de Facebook se quejan por no encontrar la opción para desactivar la cuenta y sí, la verdad no está muy visible esa opción. Sin embargo, no es como que tengas que comunicarte con el mismo Mark Zuckerberg para eliminar tu cuenta temporalmente o para siempre.

¿Cómo eliminar mi cuenta de Facebook?

Lo primero que debes hacer es ingresar a la configuración de tu perfil; nos centraremos en el proceso desde un dispositivo móvil. Desde el inicio de Facebook pulsas sobre tu foto de perfil en miniatura que encuentras en la parte superior derecha. En el nuevo menú debes buscar la sección de ‘Configuración y privacidad’ y allí, el botón ‘Configuración’.

Verás que se abre un nuevo menú en el que encontrarás la sección ‘Cuenta’, busca allí la opción ‘Información personal’ e ingresa. Ahora se abrirá un menú con menos opciones donde verás el botón ‘Administrar cuenta’, entra a esa opción.

Facebook te mostrará la opción de ‘Contacto de legado’ en donde puedes elegir a un familiar o “amigo cercano para que se ocupe de tu cuenta si te sucede algo”. Debajo de esa opción, encontrarás la palabra ‘Cuenta’ y al frente la opción ‘Desactivar’, pulsa esa opción.

Si en algún momento dejas tu cuenta abierta en un dispositivo ajeno, corres el riesgo de que la desactiven a modo de broma. Es por esto que Facebook te pide poner tu contraseña para seguir con el proceso. Luego de introducir tu contraseña, la red social te explica qué sucede al desactivar tu cuenta y pide que expliques porqué te vas y si es temporal o no.

Luego de elegir la respuesta que más se adecúa a tu situación, pulsas ‘Continuar’. Ahora, Facebook se pone sentimental y te da algunas opciones para que no te vayas de la red social. Entonces, si estás seguro de desactivarla, solo pulsa en continuar, no sin antes establecer la fecha en que quieres que se reactive la cuenta. Si por el contrario no quieres que se reactive, solo deberás elegir la opción ‘No reactivar automáticamente’.

Estamos a un paso; luego de pulsar en ‘Continuar’, Facebook te muestra algunas opciones para guardar tu información antes de desactivar tu cuenta. Elige las opciones que deseas y pulsa ‘Desactivar mi cuenta’ cuando estés seguro. ¡Y listo! Una red social menos en tu celular.

Imágenes: capturas de pantalla