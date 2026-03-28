Un Show Más: Las cintas perdidas: fecha de estreno, plataforma y todo lo que debes saber

El dúo de amigos más icónico de Cartoon Network está de regreso con el estreno de ‘Un Show Más: Las cintas perdidas’

Se sienten viejos? El último capítulo de Un Show Más se emitió en 2017. Por eso, es una verdadera sorpresa que casi diez años después Cartoon Network haya decidido traerlo de regreso con el lanzamiento de Un Show Más: Las cintas perdidas.

Para celebrar el regreso de una de las mejores series de Cartoon Network, haremos un resumen muy rápido de todo lo que deberías saber, incluyendo cuándo se estrenará, en dónde podrás verlo y qué esperar de esta nueva etapa.

¿Qué es Un Show Más: Las cintas perdidas?

La serie ha sido descrita como un spinoff del show original que se encargará de contar historias “perdidas” que la serie original nunca emitió.

¿Va a continuar con el final de la serie original?

No. Una de las cosas favoritas de los fans es el final de la serie original, el cual es bastante conclusivo al despedir a algunos personajes de manera permanente o ponerlos en caminos diferentes. Dicho esto, no descartamos que haya uno que otro capítulo que nos dé una nueva mirada al futuro que vimos en el episodio final.

¿Cuándo se estrenará?

En los Estados Unidos, la serie tiene programado su estreno para el próximo 11 de mayo.

¿Por dónde será transmitida en América Latina?

Esta es la pregunta del millón. Por ahora, la serie está programada para su debut en los Estados Unidos a través de cable. Sin embargo, en años recientes, muchos de los shows de este canal también se transmiten de manera simultánea en HBO Max. Lo único que nos queda es ser optimistas.

¿Cuántos capítulos tendrá la serie?

Por ahora no se ha confirmado el número exacto de capítulos, pero ciertos medios aseguran que el show ha sido programado para tener al menos un total de 44 episodios. No está claro de dónde sale esta cifra o si corresponde a la totalidad de la primera temporada.

Esto tendría sentido considerando que la serie original se encuentra actualmente disponible en HBO Max en nuestra región.

¿Qué talento de la serie original estará de regreso?

En el caso del doblaje al inglés, la gran mayoría del elenco original de voces forma parte de este proyecto. J.G. Quintel y William Salyers, quienes interpretan a Mordecai y Rigby respectivamente, han confirmado su regreso. Otros actores que también volverán son Mark Hamill (Skips), Sam Marin (Benson), Minty Lewis (Eileen) y Janie Haddad Tompkins (Margaret).

Imágenes: Cartoon Network