The Boys no terminará en la temporada 4, confirma su creador

Pueden estar tranquilos. La sangre y tripas de The Boys no terminarán en su próxima temporada. Eric Kripke, creador de la serie, ha confirmado que la próxima temporada del show de Amazon no será el final del show:

“¡Porque lo estaban preguntando! Hemos estado grabando desde agosto. Estoy en estos momentos ayudando a preparar el final de la temporada 4. No es el final de la serie y habrá más. Más importante, la temporada cuatro se estrenará… en algún punto del futuro de esta realidad discernible”.

Cause you’re asking! We’ve been shooting since late August. I’m here to prep & direct the Season 4 finale. No, not the series finale, there will be more! Most importantly, S4 premieres… at some point in the future in our discernible reality. @PrimeVideo @SPTV https://t.co/UgNBPZKlCT

— Eric Kripke (@therealKripke) February 12, 2023