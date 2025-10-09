Teaser de “Un Caballero de los Siete Reinos”: lo que sabemos de la nueva precuela de “Juego de Tronos”

La expansión del universo televisivo de George R.R. Martin continúa. HBO prepara el estreno de “Un Caballero de los Siete Reinos”, una nueva precuela de “Juego de Tronos” que llegará a HBO Max en enero de 2026.

La historia se basa en las novelas cortas de Dunk y Egg, y promete explorar un Westeros menos dominado por la intriga política y más enfocado en la experiencia personal de sus protagonistas.

Una historia desde el suelo de Poniente

La serie está ambientada 90 años antes de los eventos de “Juego de Tronos”, cuando los Targaryen aún ocupaban el Trono de Hierro, pero ya sin el dominio de los dragones.

El personaje central es Ser Duncan el Alto (Dunk), un caballero errante que, tras la muerte de su mentor, se lanza a recorrer los caminos del reino buscando participar en torneos y ganarse la vida con honor. En ese viaje se une a Egg, un niño aparentemente común que esconde una identidad crucial para el futuro de la dinastía Targaryen.

A diferencia de las anteriores producciones, esta historia se distancia del tono épico y se sumerge en una narrativa más íntima, centrada en los vínculos personales, el deber caballeresco y el conflicto entre ideales y realidad.

Así lo confirmó el showrunner Ira Parker en entrevista con Entertainment Weekly, al destacar que esta serie “no se trata de los grandes señores ni de los reyes. Es una historia que comienza desde abajo”.

Un primer vistazo que marcó el tono

El primer adelanto audiovisual no llegó en forma de tráiler tradicional, sino a través de un breve clip publicado en X (antes Twitter) por la cuenta oficial vinculada a la producción.

En apenas 10 segundos, se puede ver a Dunk y Egg interactuando en un entorno rural, con vestuario sencillo y un tono visual realista. La escena marca el tono de lo que se espera de la serie: una mirada más terrenal, sin la grandilocuencia habitual del universo de Westeros.

A humble beginning to an extraordinary journey. TRAILER TOMORROW. #NYCC pic.twitter.com/Jnxw5rtklP — Game of Thrones (@GameOfThrones) October 8, 2025

Las imágenes generaron conversación inmediata entre los fans, no solo por la interpretación de los protagonistas, sino también por la dirección artística que apuesta por locaciones naturales, luz ambiental y una atmósfera cercana al cine histórico medieval.

La producción no tendrá una secuencia de créditos animada ni la música característica de Ramin Djawadi. Según Parker, todas las decisiones creativas apuntan a reflejar la personalidad de Dunk: directa, sencilla, sin adornos.

Reparto confirmado y equipo creativo

Peter Claffey interpreta a Ser Duncan, mientras que Dexter Sol Ansell da vida a Egg.

También están confirmados Finn Bennett como Aerion Targaryen, Bertie Carvel como Baelor Targaryen y Sam Spruell como Maekar Targaryen. El elenco secundario incluye personajes de distintas casas nobles, como los Fossoway, los Baratheon y los Tyrell.

La primera temporada tendrá seis episodios, con dirección general a cargo de Owen Harris (San Junipero, Brave New World). La producción ejecutiva incluye al propio George R.R. Martin, quien participa activamente en el desarrollo de guion y ambientación. El rodaje se lleva a cabo en Irlanda del Norte y España, dos escenarios ya familiares en el universo de HBO.

Expectativas a futuro

Aunque HBO aún no ha confirmado una segunda temporada, George R.R. Martin adelantó en su blog personal que ya se trabaja en la adaptación de La Espada Jurada, la segunda historia de la saga.

Si la recepción del público es positiva, la trilogía completa de Dunk y Egg podría convertirse en una serie episódica, donde cada temporada adapta una historia distinta.

Este enfoque, más contenido y centrado en el desarrollo de personajes, puede ofrecer a HBO una forma de mantener viva la franquicia sin recurrir constantemente a las guerras de tronos o a los efectos especiales masivos.

Imagen: Captura de pantalla / YouTube