Netflix ha lanzado un nuevo tráiler de la quinta y última temporada de Stranger Things, titulado “Una Última Aventura”. El adelanto combina imágenes inéditas con escenas detrás de cámaras de las primeras entregas, ofreciendo un repaso al recorrido de más de una década del elenco y el equipo creativo antes de dar paso al esperado desenlace de la serie.



El video incluye testimonios de los hermanos Matt y Ross Duffer, Shawn Levy y varios protagonistas, quienes reflexionan sobre la evolución del proyecto. Posteriormente, aparecen breves secuencias de la temporada final, donde los jóvenes de Hawkins se preparan para su misión definitiva contra Vecna, con una narrativa que promete más acción y riesgo que nunca.

Ross Duffer adelantó que el tráiler es casi libre de spoilers, la mayoría de las imágenes corresponden al Volumen 1, con el objetivo de mantener en secreto los giros centrales. La historia se situará en el otoño de 1987, con Hawkins bajo cuarentena militar y el grupo enfrentando las consecuencias directas de la cuarta temporada.

La temporada final estará compuesta por ocho episodios, distribuidos en tres volúmenes, el primero se estrenará el 26 de noviembre de 2025, el segundo el 25 de diciembre y el desenlace llegará el 31 de diciembre. De esta forma, la serie concluirá el mismo año de su debut, tras nueve años de recorrido.

Millie Bobby Brown destacó que en esta temporada “todos los personajes están involucrados en la trama, nadie se queda al margen”. Maya Hawke añadió que será una historia de resistencia total, donde habrá que luchar incluso sin certezas de victoria. Estas declaraciones sugieren un tono más oscuro e incierto para el final.

Como parte de la expansión del universo, Netflix también prepara el spin-off animado Stranger Things: Tales From ’85, que narrará sucesos intermedios entre las temporadas dos y tres. Con ello, la compañía busca mantener vivo el interés en Hawkins más allá del cierre de la serie principal.

El nuevo adelanto confirma que Stranger Things se despide con una apuesta ambiciosa: unificar la nostalgia de los inicios con una narrativa épica para el cierre. Los fans solo deberán esperar unas semanas más para descubrir si este viaje final cumple con las expectativas generadas durante casi una década.

Imagen: © Netflix / Stranger Things Temporada 5