Nana, Monster y muchos otros animes están camino a Netflix

¿Pensando en cancelar Netflix? Si eres un fan del anime, pronto tendrás una razón importante para no hacerlo. La plataforma de streaming cerró en la última semana de agosto un acuerdo con Nippon TV que añade 13 nuevos animes a su catálogo de streaming.

Por supuesto, puedes pensar que 13 nuevas series de anime son bastante poco, al menos si lo comparas con el monstruo que es Crunchyroll/Funimation. Sin embargo, las adiciones que llegan son bastante interesante con shows clásicos y, más importante, algunas series que hasta el momento no habían estado disponibles vía streaming:

Los tres primeros estrenos de anime en Netflix serán Ouran High School Host Club, Claymore y los primeros 38 episodios de Hunter x Hunter (el show había entrado y salido del catálogo de Netflix). Las otras 10 series que se añadirán a su catálogo en los próximos meses son Death Note, Death Note: Relight 1 and Death Note: Relight 2 (que son OVAS que recopilan el anime), Kimi ni Todoke, Kimi ni Todoke S2, Berserk (la versión en CG de 2016 animada por Millepensee y GEMBA), Parasyte: The Maxim, Nana, Hajime No Ippo: The Fighting! y Monster.

El anime está probando ser un arma bastante interesante para las plataformas de streaming. Netflix ha sido bastante proactivo en agarrar licencias, por ejemplo, transmitiendo de manera ‘simultanea’ (suele haber una demora de 2 semanas en comparación con la transmisión original) series como Komi-san wa, Comyushou desu e Isekai Ojisan. También le ha apostado a servir como productor de series originales de anime para su servicio, como fue Super Crooks o la serie de Cyberpunk: Edgerunners que se estrena este mes.

Netflix no es el único que está apostando al anime. Disney de manera silenciosa también está consiguiendo alianzas para integrar anime a Disney+, con el estreno de Tatami Time Machine Blues (una secuela de The Tatami Galaxy) de Science Saru llegando de manera simultánea este mes al servicio de streaming, así como en Japón.

