La FIFA anunció ajustes en su esquema de venta de entradas para el Mundial 2026 tras las críticas de aficionados en distintos países. La principal novedad es la creación de una categoría de boletos con un precio de 60 dólares, destinada a seguidores habituales de las selecciones participantes.

Estas entradas, identificadas como Supporter Entry Tier, estarán disponibles para los 104 partidos del torneo, incluida la final. No se venderán de forma directa al público general, ya que la FIFA asignará este cupo a las federaciones nacionales de cada selección clasificada.

Cada federación será responsable de definir los criterios de distribución entre sus aficionados registrados. El enfoque estará puesto en hinchas que hayan acompañado a sus selecciones en partidos oficiales previos, tanto en condición de local como de visitante, según los lineamientos generales comunicados por la FIFA.

Es importante aclarar que los boletos de US$ 60 no pueden comprarse directamente en el portal oficial. Su disponibilidad será limitada, con un número reducido de entradas por partido, lo que implica que el acceso dependerá exclusivamente de los procesos internos de cada federación.

La venta general de entradas del Mundial 2026 se realiza únicamente a través del sitio FIFA.com/tickets. En esta plataforma, los usuarios deben contar con un FIFA ID para participar en las distintas fases de venta, que incluyen sorteos aleatorios y ventas directas según disponibilidad.

La FIFA informó que la actual fase de solicitud de boletos se extiende hasta el 13 de enero de 2026. Hasta el momento, el organismo ha recibido más de 20 millones de solicitudes, reflejando una alta demanda global para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, las entradas serán completamente digitales y la FIFA habilitará una plataforma oficial de reventa regulada. Como parte de los cambios recientes, el organismo también eliminará los cargos administrativos en los reembolsos que se procesen una vez finalizado el torneo.

