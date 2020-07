‘Las tortugas ninjas’ se reinician con una película en CG

Los fans de las tortugas ninjas pueden respirar tranquilos. Después de dos películas producidas por Michael Bay, se ha decidido presionar el botón de reinició para una nueva tanda de filmes de los héroes. El anuncio fue confirmado por el portal Entertaiment Weekly.

De acuerdo con la información presentada hoy, la primera película de esta franquicia será producida por Seth Rogen, como cabeza del proyecto. También es importante notar que se tratará de un filme animado 100% creado con gráficos en computadora (o CG, por sus siglas en inglés). La cinta está planeada para tener un estreno en salas de cine, aunque no hay fecha de estreno.

La próxima cinta de ‘Las Tortugas ninja’ será dirigida por Jeff Rowe, que por primera estará a cargo de una producción para la pantalla grande, pero tiene experiencia como escritor de series animadas como ‘Gravity Falls’ y ‘Des-encanto’. El guion será producido por Brendan O’Brian (responsable de ‘Malditos vecinos’ 1 y 2).

«Agregar el genio de Seth, Evan y James al humor y la acción que ya es una parte integral de TMNT hará que esto sea una reinvención del siguiente nivel de la propiedad», dijo Brian Robbins, presidente de Kids & Family para ViacomCBS».

No es claro cuál es el enfoque en el estudio quiere dar a este proyecto. La ruta fácil sería optar por un filme semi-familiar, pero considerando que la mayoría de personas que conocen (y quieren la franquicia) son adultos, lo lógico es aprovechar esto para contar una buena historia de los héroes. En particular considerando que se cuenta con una cantidad importante de material gracias a los cómics. Por supuesto, está la serie de Nickelodeon ‘Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles’ como material de inspiración. Pero con dos años en la pantalla chica, la nueva serie animada está lejos de alcanzar la misma fama que la serie que precedió.

De manera curiosa, no es el único proyecto de ‘Las Tortugas ninjas’ que está siendo preparado. Netflix también está produciendo un filme 2D de los personajes. Aunque, en el caso de la plataforma, ya se confirmó que la fuente de la historia será la serie de ‘Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles’.

Imágenes: Nickelodeon