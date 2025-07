Las 10 mejores películas en streaming de la semana del 30 de junio de 2025

Quedarse en casa a ver una buena película sigue siendo uno de los planes preferidos. Cada semana se renuevan los catálogos con historias que atrapan a miles de espectadores con acción, aventuras, romances, misterios y documentales que dan mucho de qué hablar.

Este ranking es una selección editorial basada en tendencias generales de popularidad en plataformas de streaming durante la semana del 30 de junio de 2025, con carácter orientativo y referencial; en estos días, la variedad domina la conversación y la lista ofrece opciones para todos los gustos, presentando las 10 producciones que están marcando tendencia, dónde verlas y su sinopsis.

1. Land of Bad — Netflix

Una dosis de adrenalina que mezcla acción militar con tensión máxima. La historia sigue a un joven controlador aéreo que se une a una operación de rescate en Filipinas, donde termina dependiendo de un piloto de drones para sobrevivir cuando todo sale mal. Un thriller bélico intenso, cargado de suspenso y combates vibrantes.

2. KPop Demon Hunters — Netflix

¿Quién dijo que el K‑pop solo era música? Este largometraje animado sorprende con un grupo de superestrellas coreanas que esconden poderes sobrenaturales y deben enfrentarse a demonios para proteger a sus fans. Una aventura fantástica que combina acción, humor y mucho ritmo.

3. Trainwreck: Poop Cruise — Netflix

Este documental, con tintes de comedia negra, revive el infame crucero que en 2013 quedó varado sin servicios básicos, atrapando a cientos de pasajeros en alta mar. Una crónica tan absurda como fascinante sobre cómo el viaje de ensueño puede transformarse en una auténtica pesadilla.

4. The Valet — Netflix

Una comedia romántica fresca y ligera. La vida de un aparcacoches común da un giro inesperado cuando es reclutado para fingir ser la pareja de una estrella de cine, con tal de encubrir un amorío secreto. Entre enredos, risas y situaciones inesperadas, esta cinta es perfecta para relajarse y sonreír.

5. Straw — Netflix

El terror también se hace notar esta semana con esta historia que destaca por su atmósfera inquietante y cargada de tensión. Una trama que atrapa desde el primer minuto y deja un regusto perturbador, ideal para los fanáticos del género más oscuro.

6. Semidulce 2 — Netflix

La producción colombiana sigue siendo protagonista con esta secuela que retoma la vida de un grupo de jóvenes marcados por amores complicados, decisiones difíciles y sueños que no terminan de concretarse. Una mezcla de drama y comedia juvenil que conecta con la realidad de muchos.

7. Infinite — Netflix

Para los fanáticos de la ciencia ficción, esta propuesta explora la historia de personas capaces de recordar sus vidas pasadas y aprovechar esas memorias para enfrentar amenazas y redefinir su destino. Una película que combina acción, misterio y reflexiones existenciales.

8. Resident Evil 2 — Star+

La saga de zombis se mantiene viva con esta secuela llena de adrenalina, escenarios posapocalípticos y corporaciones que esconden secretos aún más siniestros. Los sobrevivientes deberán luchar contra hordas de infectados y, al mismo tiempo, contra su propia desconfianza.

9. K.O. — Netflix

Artes marciales, combates callejeros y toda la crudeza del mundo underground se dan cita en esta historia, que combina espectaculares coreografías de pelea con la intensidad de la superación personal. Una propuesta para amantes de la adrenalina y la acción pura.

10. Sonic the Hedgehog 3 — Claro Video

El icónico erizo azul regresa con una tercera entrega llena de humor, aventuras y nuevos villanos. Una película ideal para ver en familia, con toda la magia que ha convertido a Sonic en un personaje querido por varias generaciones.

Otras tendencias en plataformas

En Prime Video, destacan esta semana títulos como Better Man: The Robbie Williams Story, The Accountant 2 y también Resident Evil 2. Por su parte, en Claro Video, Sonic the Hedgehog 3 se mantiene firme con 36 días consecutivos en el primer lugar, acompañado de clásicos como Shrek y Top Gun.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT