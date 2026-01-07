La Pelota de Letras vuelve en 2026: el monólogo que convirtió la vida familiar en comedia

Pocas obras de comedia en Colombia pueden decir que han sido vistas por millones de personas y que, aun así, siguen sintiéndose cercanas. La Pelota de Letras es una de ellas. Más de veinte años después de su estreno, el monólogo creado por Andrés López regresa en 2026 para reencontrarse con un público que creció, cambió y hoy se reconoce en nuevas versiones de las mismas historias familiares.

Cuando apareció por primera vez, a comienzos de los años 2000, La Pelota de Letras no se parecía a nada de lo que se veía en los escenarios del país. Andrés López apostó por un formato poco común entonces: un relato largo, sin personajes ni escenografía compleja, basado en la observación de la vida cotidiana. El resultado fue un tipo de humor que no buscaba solo la carcajada, sino la identificación.

El espectáculo toma su nombre de un objeto simple y profundamente nostálgico: un balón de caucho, la famosa “pelota de letras” con la que jugaron niños y niñas durante décadas en las calles del país. A partir de ese recuerdo, López construyó un recorrido por la infancia, la familia y los cambios sociales que han marcado a varias generaciones de colombianos.

En sus primeras temporadas, el monólogo se convirtió en una especie de mapa generacional. Padres, hijos y abuelos aparecían retratados a través de costumbres, frases, manías y formas de ver el mundo. La llamada Generación W, más rígida y tradicional, convivía en el relato con generaciones posteriores, atravesadas por la tecnología, los nuevos lenguajes y una relación distinta con la autoridad y la familia.

Lo que hizo especial a La Pelota de Letras no fue solo el humor, sino su capacidad para poner en escena conversaciones que ocurrían —y siguen ocurriendo— en la sala de la casa, en los almuerzos familiares o en los trayectos largos en carro. Cada función se sentía distinta porque cada público encontraba referencias propias, como si el espectáculo se adaptara a quienes lo estaban viendo.

Con el paso del tiempo, la obra se consolidó como uno de los mayores fenómenos del humor latinoamericano. No solo recorrió teatros dentro y fuera del país, sino que se convirtió en un punto de referencia para el stand-up en español, demostrando que la comedia también podía ser un ejercicio de memoria y observación cultural.

Para este 2026, La Pelota de Letras regresa fiel a su esencia, pero conectada con el presente. El relato se actualiza para dialogar con las nuevas dinámicas familiares, los cambios tecnológicos y las tensiones entre generaciones que hoy conviven bajo el mismo techo. La premisa sigue siendo la misma: no hay dos familias iguales, y por eso ninguna función se repite exactamente.

Más que un espectáculo de comedia, La Pelota de Letras sigue funcionando como un espejo. Uno en el que el público se ríe, se incomoda a veces y, sin darse cuenta, recuerda que en esas pequeñas historias domésticas también está escrita la historia del país.

Funciones

La Pelota de Letras se presentará en el Teatro Cafam los días 23, 24, 30 y 31 de enero, y 1 de febrero de 2026, con horarios entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m., marcando la apertura de la temporada cultural del teatro para este año.