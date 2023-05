La actriz de ‘Matilda’ recuerda ser ‘sexualizada’ antes de que Hollywood la abandonara

Mara Wilson, la actriz que protagonizó la versión de 1996 de Matilda, ha salido de nuevo a hablar contra la industria de los niños actores y revelar nuevas experiencias durante su corto tiempo como actriz.

Wilson fue una de las niñas estrella de la pantalla grande a finales de los 90. La actriz llamó la atención de muchos primero en su rol para ‘Mr. Doubtfire’ (‘Papá por siempre’ para América Latina) y luego terminó de robarse el foco con ‘Matilda’ y ‘Miracle on 34th Street’ (‘Milagro en la calle 34’). Sin embargo, cuando la actriz llegó a la adolescencia desapareció de las cámaras y se alejó por completo de Hollywood. En años recientes, Wilson se ha abierto y ha compartido las razones por las que abandonó su carrera como actriz.

Esta semana, por ejemplo, habló con The Guardian y aseguró que no creía que era posible ser “un niño actor sin que haya algún tipo de daño… las personas no se dan cuenta de cuánto y qué tan frecuente el hablar con la prensa termina afectándote”.

Los comentarios de Wilson son una reflexión de la manera en la que los periodistas y la prensa de entretenimiento comenzó a tratarla y el tipo de preguntas que le hicieron cuando tan solo tenía siete años. A esa edad la ex actriz recuerda entrevistas en las que le preguntaba si sabía qué era un beso francés o cuál de los actores con los que había trabajado le parecía más sexy.

“Había personas que me enviaban cartas inapropiadas y publicaban cosas sobre mí en la web… Cometí el error de buscarme en Google cuando tenía 12 años y vi cosas que jamás podría dejar de ver”. La actriz incluso comentó la anécdota de encontrar su foto editada encima de una mujer desnuda en un sitio de pornografía.

Wilson también realizó comentarios sobre la manera en la que Hollywood la descartó cuando llegó a la pubertad y, para los productores, había dejado de ser ‘linda’ bajo el estándar de las cámaras. Por ejemplo, la actriz de Matilda reveló que cuando tenía 12 años un director le ordenó utilizar un brasier deportivo para esconder su busto. Después de esto para la actriz fue mucho más complicado conseguir papeles.

“Me afectó durante mucho tiempo porque tenía esta idea de Hollywood de que, si ya no eres linda, si no eres hermosa, entonces no vales nada. Porque lo relacioné directamente con la desaparición de mi carrera… Aunque estaba algo agotada y Hollywood estaba cansado de mí, todavía no se siente bien ser rechazado. Durante mucho tiempo, tuve este tipo de dismorfia sobre la forma en que me veía y me obsesionaba demasiado”.

En 2017, cuando Stranger Things se convirtió en el éxito global que es hoy, Mara Wilson fue una de las primeras personas que se pronunció en contra de la manera en la que muchas conversaciones de internet, e incluso los mismos medios de comunicación, comenzaron a hablar de Millie Bobby Brown/Eleven “Lo que realmente está en juego aquí es la inclinación pública espeluznante e inapropiada de sexualizar a las niñas en los medios… Ya no soy una niña. Millie Bobby Brown lo es. Comentar sobre el cuerpo de una niña, ya sea de forma «positiva» o «negativa», sexualizando o compadeciendo, sigue siendo comentar sobre el cuerpo de un niño».

Imágenes: Montaje ENTER.CO