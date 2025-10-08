Kevin Costner vuelve al Viejo Oeste con una serie documental que revela lo que nunca se contó ¿Por dónde se estrena?

History estrenará este domingo 12 de octubre a las 10:40 p.m. (hora Colombia) la serie El Viejo Oeste con Kevin Costner, una docuserie de ocho episodios que busca revisar los hechos reales detrás del periodo más representado de Estados Unidos: la expansión hacia el oeste.

El proyecto, presentado y producido por el actor y director Kevin Costner, cuenta también con la participación de la historiadora Doris Kearns Goodwin, ganadora del Premio Pulitzer. Ambos se unieron a la productora RadicalMedia para desarrollar una serie basada en investigación histórica, testimonios y dramatizaciones.

Cada episodio aborda un momento clave entre finales del siglo XVIII y comienzos del XX. Desde las expediciones de Lewis y Clark y la guía de Sacagawea hasta los conflictos entre colonos, pueblos originarios y autoridades, la producción reconstruye cómo se formaron las bases territoriales y culturales del país.

El primer episodio, Fallen Timbers, retrata la resistencia indígena frente al ejército estadounidense, liderada por el jefe Little Turtle. El segundo, La huida de Colter, sigue a un explorador que enfrenta una persecución tras cazar en tierras sagradas de los Blackfeet. Ambos capítulos se emitirán consecutivamente en la noche del estreno.

Los episodios posteriores abordarán temas como la fiebre del oro, las guerras entre rancheros, el papel de los misioneros y el origen de los conflictos sobre la esclavitud. Cada historia busca mostrar las múltiples perspectivas de quienes participaron en esos procesos, sin centrarse únicamente en los personajes legendarios del Oeste.

Costner, conocido por su trabajo en Dances with Wolves y Yellowstone, explicó que el propósito de la serie es representar los hechos con precisión. “No queremos juzgar el pasado, sino entenderlo. Solo así podemos aprender de él”, señaló en una entrevista difundida por History.

Goodwin destacó el papel de las mujeres en la expansión occidental, tradicionalmente ausentes en los relatos populares. “También fueron parte del proceso. Hubo mujeres que viajaron, trabajaron y sobrevivieron en condiciones extremas. Queríamos incluir sus historias”, afirmó.

El Viejo Oeste con Kevin Costner combina dramatizaciones con archivos históricos y análisis de especialistas. Este enfoque permite contrastar la imagen romántica del “lejano oeste” con la realidad de las luchas sociales, económicas y políticas que definieron a Estados Unidos.

Para History, el estreno también marca un momento simbólico: la conmemoración de sus 25 años en América Latina. La señal continúa fortaleciendo su línea de contenidos basados en hechos reales, sumando esta producción a títulos como Grandes Misterios de la Historia, Inexplicable Latinoamérica y El Precio de la Historia.

Con esta docuserie, Kevin Costner regresa al género que consolidó su carrera, esta vez desde la producción y la divulgación histórica. El canal emitirá dos episodios nuevos cada domingo.

