El próximo proyecto de los productores de One Piece será un live action de Samurai Champlooo

¿Están disfrutando One Piece? Pues les tenemos buenas noticias: los productores del live action han anunciado su próximo proyecto, una serie inspirada en el anime de Samurai Champloo. De acuerdo con el reporte, el show está siendo desarrollado para servicios de streaming, aunque por ahora no hay una plataforma vinculada oficialmente a su producción.

La lección aprendida de One Piece: Watanabe estará involucrado

Quizás una de las lecciones más importantes que dejó la adaptación de One Piece es lo fundamental que resulta involucrar al creador original para entregar un producto de calidad. Por esto, uno de los elementos más destacados de la noticia es que se confirmó la participación directa de Shinichirō Watanabe, el autor original de Samurai Champloo.

Esto es clave, ya que no es la primera vez que una obra de Watanabe es convertida en un live action. Muchos recordarán el experimento de Cowboy Bebop en Netflix, que no logró pasar de su primera temporada y, para muchos, confirmó que era difícil adaptar un anime sin arruinar parte de su espíritu.

A diferencia de lo que ocurrió con Cowboy Bebop, donde Watanabe admitió que no pudo pasar del primer episodio, en esta ocasión el director servirá como productor ejecutivo y consultor creativo. “Acepté participar porque esta vez hay una visión clara de lo que hace a Samurai Champloo especial: no es solo la acción, es el ritmo y la música“, aseguró Watanabe en el comunicado oficial.

¿Quién está detrás del live action de Samurai Champloo?

Tomorrow Studios tiene una tarea difícil: convencer a los escépticos de que pueden manejar otro clásico de Watanabe. Sin embargo, el éxito masivo de la segunda temporada de One Piece les ha dado el crédito necesario para intentar esta ambiciosa producción.

Por ejemplo, una muestra de su intención es que están buscando un estudio que esté a la altura de Nujabes, el DJ y productor responsable de la música detrás del anime, quien falleció en 2010.

Aunque todavía no hay nombres confirmados para los roles de Mugen, Jin y Fuu, el estudio ha enfatizado que buscarán un reparto diverso que respete las raíces culturales de los personajes. La historia seguirá la premisa original: una joven que busca al “samurái que huele a girasoles” con la ayuda de dos espadachines con estilos de pelea diametralmente opuestos.

Dicho esto, también anticiparon que la historia actualizará algunos elementos. No hay nada que temer, pues el estudio parece haber aprendido la lección correcta sobre lo que significa modernizar una trama sin destruir lo que la hace tan especial.

Por ahora tendremos que esperar un poco. El proyecto se encuentra en sus primeras etapas y aún falta camino para su confirmación definitiva, pero el éxito de las recientes adaptaciones nos ha dado esperanzas. Quién sabe, si lo hacen bien, puede que uno de los animes legendarios que muchos conocimos en la era dorada de Toonami regrese a la pantalla chica.