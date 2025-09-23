DGO anunció nuevos planes que incluyen señales de televisión en vivo, contenidos deportivos y acceso a plataformas como Disney+ y Amazon Prime, en una sola suscripción mensual. La propuesta busca optimizar el consumo de entretenimiento y brindar una alternativa más práctica y económica para los hogares que contratan múltiples servicios por separado.



Entre las opciones presentadas está el plan “Combo TV + Streaming”, que reúne 80 señales de TV, incluyendo noticias, series, películas y documentales. También incorpora eventos deportivos locales e internacionales con DSPORTS y Win+, más de 10.000 títulos On Demand de DGO y acceso directo a los catálogos de Disney+ y Amazon Prime.

Este plan tiene un costo mensual de $89.900 y representa una alternativa de ahorro frente a la contratación individual de cada servicio, que podría alcanzar los $150.000 mensuales. La suscripción unifica todos los contenidos y servicios en una sola factura, lo que simplifica la experiencia para los usuarios y facilita la administración del gasto familiar.

Otra alternativa es el plan “DGO Streaming”, que ofrece 20 canales en vivo, transmisiones deportivas a través de DSPORTS y Win+, y acceso a los contenidos de DGO, Disney+ y Amazon Prime. Está pensado para quienes prefieren una oferta más enfocada en streaming y entretenimiento digital, con acceso también desde distintos dispositivos.

Además, DGO lanzó un plan desde $24.900, diseñado para clientes de aliados comerciales como ETB, Celsia y Liwa. Este incluye 20 canales en vivo, DSPORTS y Amazon Prime, y se comercializa en conjunto con productos como internet o telefonía móvil de los mismos operadores, consolidando una propuesta más integrada para el usuario final.

Con cualquiera de estos planes, los usuarios también acceden a beneficios adicionales como Prime Gaming y envíos sin costo en compras realizadas a través de la tienda online de Amazon. Estos elementos complementan la oferta de entretenimiento y extienden su valor hacia otras áreas del consumo digital cotidiano.

El portafolio de DGO incluye transmisiones de la CONMEBOL Copa Sudamericana, el fútbol colombiano y la Copa Mundial de la FIFA 2026. En contenidos de entretenimiento, destacan títulos como The Boys y Los anillos del poder en Prime Video, junto con Lilo & Stitch, Thunderbolts, Los nuevos Vengadores y Grey’s Anatomy en Disney+.

Para acceder a DGO, los usuarios deben ingresar a www.directvgo.com, seleccionar el plan de su preferencia y completar la suscripción. Luego podrán ver los contenidos desde la app en Smart TV, celulares, tabletas o vía web. El acceso a Disney+ y Amazon Prime se gestiona descargando cada aplicación y siguiendo el proceso indicado.

Imagen: Editada ENTER.CO