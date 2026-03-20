De Way of the Dragon a Ranger of Texas: recordando los roles más icónicos de Chuck Norris

Chuck Norris no muere, solo hace respawn en otro punto del tiempo. Recordar el meme por el que el actor se convirtió en una de las primeras tendencias de internet es la mejor manera de celebrar el legado del hombre que luchó contra Bruce Lee, desanimaba ladrones con su mirada y se transformó en uno de los grandes referentes de la pantalla chica.

El actor falleció a sus 86 años después de haber ingresado por complicaciones de salud a un centro médico en Hawaii. La familia del actor ha decidido, por ahora, mantener las circunstancias de su fallecimiento en privado.

“Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, lee el mensaje que la familia de Norris compartió a través de sus páginas de Facebook e Instagram. “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchísimas vidas”.

Para celebrar el legado de uno de los más grandes artistas marciales del cine, en ENTER.CO hemos preparado este artículo recopilando algunos de sus roles y participaciones más importantes en la pantalla grande y chica.

El inicio de una leyenda: El furor del dragón

Cualquier recuento de la vida de Chuck Norris debe comenzar en el Coliseo Romano. En Way of the Dragon (El furor del dragón), Norris interpretó a Colt, el luchador estadounidense contratado para acabar con el personaje de Bruce Lee. Esta pelea es considerada, hasta hoy, una de las mejores coreografías de artes marciales. Aunque Norris era el antagonista, su habilidad técnica (siendo siete veces campeón mundial de karate profesional) lo puso de inmediato en el radar de Hollywood.

El ícono del cine de acción de los 80

Durante la década de los 80, Norris se consolidó como la respuesta estadounidense al cine de acción más crudo. Tres franquicias y películas destacan por encima del resto:

Por ejemplo, su papel en Desaparecido en combate (Missing in Action, 1984). Como el coronel James Braddock, Norris personificó el sentimiento de la época respecto a la Guerra de Vietnam. La película fue un éxito rotundo que generó dos secuelas y lo posicionó como un héroe de guerra infalible, capaz de rescatar a prisioneros de guerra por su cuenta.

Tampoco podemos olvidar Invasión USA (1985), que es quizás una de sus cintas más recordadas por los fans del cine de serie B de alto presupuesto. Aquí, Norris interpreta a Matt Hunter, un agente retirado que debe detener una invasión terrorista en suelo estadounidense. Es la definición perfecta del estilo de Norris: pocas palabras, mucha acción y una puntería letal.

El ranger de Texas de la televisión

Si bien el cine lo hizo famoso, la televisión lo hizo eterno. En 1993 se estrenó Walker, Texas Ranger, donde interpretó a Cordell Walker: miembro de una división encargada de perseguir y llevar ante la justicia a algunos de los criminales más peligrosos de los Estados Unidos, siguiendo el formato popular del crimen de la semana. La serie tocaba temas de impacto social como la adicción a las drogas.

Durante más de ocho temporadas y 200 episodios, Walker se convirtió en el símbolo de la justicia moral y la fuerza física. La serie mezclaba valores tradicionales con impresionantes demostraciones de combate, logrando que el giro de patada de Chuck Norris fuera reconocido por audiencias de todas las edades.

La influencia de Walker fue tal que Norris fue nombrado Miembro Honorario de los Texas Rangers en la vida real en 2010, un reconocimiento que muy pocos civiles han recibido.

El regreso triunfal: Los Mercenarios 2 (2012)

Tras un retiro parcial de la actuación, Chuck Norris regresó a la pantalla grande en The Expendables 2. Su aparición fue uno de los momentos más aplaudidos de la franquicia. Interpretando a Booker (un guiño a su película Good Guys Wear Black de 1978), Norris no solo participó en el tiroteo, sino que se burló de su propio estatus de leyenda al mencionar uno de los famosos datos sobre su invencibilidad: la historia de la cobra que lo muerde y muere tras cinco días de agonía.

Imágenes: Archivo ENTER.CO y captura de pantalla