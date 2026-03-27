¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de Frieren? Esto es lo que sabemos

La tercera temporada de Frieren ya tiene fecha y nos confirma que el arco de la Tierra Dorada llegará en 2027

Ya terminaron la temporada más reciente de Frieren? Sin duda, este es uno de esos animes que no decepcionan y que, con su entrega más reciente, comprobó por qué se ha convertido en uno de los shows imprescindibles. Esto nos lleva a la pregunta inevitable al llegar al final de este viaje: ¿cuándo debemos esperar la tercera temporada de Frieren?

Para nuestra fortuna ya tenemos una respuesta, aunque habrá que ser pacientes para el siguiente capítulo de la historia: la nueva etapa del anime se estrenará en octubre de 2027. A través de una publicación en la cuenta oficial de la serie se confirmó la fecha e incluso se compartió una imagen promocional.

Spoilers del manga de Frieren a continuación

En caso de que se estén preguntando quién es el demonio que aparece en el póster, se trata de Macht de la Tierra Dorada. Él es el único miembro sobreviviente de los Siete Sabios de la Destrucción y es considerado el más fuerte de todos ellos.

En el manga, el hogar nativo de Denken es destruido por Macht, quien posee uno de los hechizos más peligrosos: Diagoldzeun, una maldición capaz de convertir cualquier cosa en oro. Encerrado tras una barrera, el demonio continúa con vida mientras Denken mantiene el objetivo de eliminarlo para recuperar el lugar donde vivió por tantos años.

Para poner en perspectiva el peligro que representa este antagonista, de acuerdo con la propia Frieren, él ha sido uno de los cuatro demonios capaces de derrotarla en batalla. La única persona que ha podido vencerlo anteriormente es la gran maga Serie.

No queremos entrar en más detalles para no arruinar las sorpresas a quienes no han leído el material original. Sin embargo, podemos adelantar que El arco de la Tierra Dorada es considerado por muchos fans como el mejor de la obra: cuenta con un villano excepcional, batallas de una escala nunca antes vista y esa capacidad única de Frieren para hacerte reír o llorar en solo un par de frases.

Actualmente, puedes ver las dos primeras temporadas de Frieren en Crunchyroll.