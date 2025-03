¿Cómo ver Brasil vs. Colombia y todos los partidos de la eliminatorias de manera gratuita y legal?

La Selección Colombia se enfrentará a Brasil este jueves 20 de marzo a las 7:45 p.m. (hora de Colombia), un partido decisivo para aspirar a la clasificación de ambos equipos al Mundial 2026.

Para quienes buscan ver este partido de manera gratuita y legal, Ditu ofrece una excelente alternativa. Esta plataforma de televisión gratuita permite a los usuarios ver en vivo todas las Eliminatorias Sudamericanas, sin necesidad de suscripciones.

La app proporciona una experiencia similar a la televisión tradicional, adaptada al entorno digital. Lo único que necesitas es descargarla, disponible para Android, iOS y ciertos modelos de Smart TV. Podrás ver el partido entre Brasil y Colombia en la sección de TV en vivo, donde encontrarás los horarios y opciones de transmisión.

Es importante recordar que Ditu está disponible exclusivamente para Colombia, por lo que si te encuentras fuera del país, es posible que no puedas acceder al contenido. Sin embargo, quienes se encuentren dentro de Colombia pueden disfrutar de la transmisión sin preocupaciones.

Este partido llega en un momento clave para la selección de Brasil, ya que Neymar no estará disponible debido a una lesión, lo que ha llevado a la convocatoria de jóvenes talentos como Endrick para reforzar el ataque. La ausencia del jugador podría influir en el desarrollo del partido, lo que hace aún más interesante el enfrentamiento.

Además de este duelo, otros partidos importantes también se jugarán esa misma jornada. El calendario de la fecha 13 incluye partidos entre Paraguay vs. Chile (6:00 p.m.) y Perú vs. Bolivia (8:30 p.m.), mientras que el viernes 21 de marzo se jugarán Ecuador vs. Venezuela a las 4:00 p.m. y Uruguay vs. Argentina a las 6:30 p.m.

La jornada no termina ahí, ya que Colombia también tendrá un partido importante en la fecha 14, enfrentando a Paraguay en Barranquilla el 25 de marzo a las 7:00 p.m. Este encuentro será otro desafío importante para las aspiraciones de la Selección Colombia.

La plataforma es una excelente opción para seguir la acción de los partidos sin costos adicionales, y lo mejor es que es completamente legal. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar del fútbol de calidad en vivo, desde la comodidad de tu hogar.

Imagen. Generada con IA / Gemini