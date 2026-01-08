La Selección Colombia tiene confirmados sus dos amistosos de la fecha FIFA de marzo, la última antes de la convocatoria oficial al Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Croacia y Francia en Estados Unidos como parte de su preparación final.

Estos compromisos buscan afinar el rendimiento competitivo y definir la base del plantel que representará al país en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El primer partido será ante Croacia, subcampeona del mundo en Rusia 2018. El encuentro se jugará el jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, a las 7:30 p. m., hora colombiana.

Será el primer cruce histórico entre ambas selecciones. Croacia llega con un plantel de amplia experiencia internacional, encabezado por Luka Modrić, lo que convierte el duelo en una prueba de alto nivel para la ‘tricolor’.

El segundo amistoso será frente a Francia, potencia mundial y tricampeona del mundo. El compromiso se disputará el domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium, en Landover, Maryland, desde las 2:00 p. m., hora colombiana.

Este partido revive el antecedente de 2018, cuando Colombia se impuso 3-2 en un amistoso previo al Mundial de Rusia, y servirá para medir al equipo ante uno de los favoritos al título.

Los encuentros ante Croacia y Francia serán transmitidos en Colombia por los canales y plataformas digitales que habitualmente emiten los partidos de la Selección Colombia, con cobertura en televisión y streaming.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT