Amazon Amazon sube el precio de Prime Video para ver contenido en 4K

Los aumentos en el costo de los servicios de streaming no son nuevos. A estas alturas, nos hemos acostumbrado al correo anual informándonos que “nuestro plan va a incrementar” y que el motivo es “mantener la calidad y seguir invirtiendo en nuevos contenidos”. Pero Amazon está realizando un nuevo incremento interesante: cobrar más si quieres ver contenidos en 4K.

Esta semana, el servicio de streaming anunció a sus usuarios la creación de un nuevo tipo de plan llamado Prime Video Ultra, que tiene como beneficio principal la opción de ver video en 4K. Además de esto, la nueva categoría permite a las personas descargar hasta 25 series y tener hasta cinco dispositivos reproduciendo de manera simultánea.

El costo de la suscripción pasará de 3 a 5 dólares. Por ahora, este incremento y la nueva categoría solo han sido anunciados para los Estados Unidos. Amazon no ha confirmado si la intención es implementar una categoría similar de manera global en los próximos meses.

¿Por qué el aumento de precios en los planes de Prime Video?

El aumento del plan es llamativo porque no implica que la gran mayoría de las personas tengan que pagar más. Gran parte de los usuarios en los Estados Unidos obtienen el servicio gracias a la membresía de Amazon Prime, lo que implica que para muchos la plataforma de streaming no es necesariamente una necesidad, sino un agregado.

Amazon, en cambio, parece haber notado que hay un nicho de su audiencia que es bastante estricto con la calidad, optando por el formato Ultra HD. Ahora el mensaje es que, a menos que quieras desaprovechar esa pantalla nueva con un video en 1080p, tendrás que pagar un par de dólares extra al mes.

Si somos justos con Prime, este movimiento es al menos práctico y no cambia demasiado las reglas del juego para los usuarios. HBO, Disney y Netflix optaron por prohibir el uso compartido de contraseñas cuando necesitaron engordar sus informes de ganancias (y, desde entonces, han incrementado al menos una vez al año el costo de todos sus planes).

Prime, por otro lado, parece ser consciente de que las personas comparten sus cuentas y tiene pocas intenciones de evitar que lo sigan haciendo. La plataforma incluso ha sido directa al prometer que no impondrá bloqueos de contraseñas en el futuro cercano.

Lo hace también en un momento estratégico considerando la cantidad de series que se estrenan en 2026 y que son un excelente motivo para mantener el servicio: la temporada final de The Boys, la cuarta temporada de Invincible o el estreno de Spider-Man Noir, por solo mencionar algunas.

Imágenes: Amazon