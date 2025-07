¿También dices “Aesthetic”? Así está cambiando nuestra forma de hablar en 2025: ¿hablamos peor o solo hablamos distinto?

¿Te han dicho que eres “cringe”? ¿Tienes un “crush” que no te responde o alguien te soltó un “LOL” por mensaje? No, no es un nuevo idioma… es cómo hablamos en internet.

Cada vez es más común encontrarnos con palabras que no aparecen en el diccionario, pero sí en cada chat, comentario o video viral. Y lo más sorprendente es que vienen, en su mayoría, del inglés.

Según un análisis reciente de la plataforma Preply, en 2025 el término más buscado en países hispanohablantes fue “UwU”, con más de 141 mil consultas mensuales. Esta carita adorable representa ternura y se usa para reaccionar a algo tierno o simpático.

También están “POV”, “LOL”, “crush” o “random”, todos tan comunes como tomar una selfie. Lo curioso es que muchos no saben exactamente qué significan, pero los repiten porque están “de moda”.

Del juego al chat, del meme al lenguaje

Internet no solo cambió la manera de informarnos o entretenernos: también transformó cómo nos expresamos. Palabras que nacieron en foros, videojuegos o redes sociales hoy son parte del vocabulario diario, incluso fuera de las pantallas.

Te puede interesar: Convertimos una foto en un videoclip con IA: así fue nuestra prueba con Gemini de Google

Algunos ejemplos: “NPC” ya no solo es un personaje de videojuego, ahora se usa para describir a alguien “sin personalidad”. “Slay” es hacer algo con estilo impecable. “X2” es una forma abreviada de decir “yo también”, y “AFK” significa estar “lejos del teclado”.

Lo interesante es que muchas de estas palabras no tienen traducción literal, porque no son solo términos: son sensaciones. Decir “cringe” no es igual a decir “incómodo”. “Aesthetic” no es solo “bonito”, es una forma de ver el mundo.

La velocidad con la que estas jergas se propagan es vertiginosa. En TikTok, una palabra puede volverse viral en una noche. Y lo que hoy es tendencia, mañana es obsoleto. Así nació “Glow up”, “Red Flag” o “Ghosting”, palabras que describen emociones complejas con solo un par de letras.

¿Hablamos peor o solo hablamos distinto?

Pero esto también plantea un dilema: ¿estamos simplificando demasiado el lenguaje? ¿Puede una generación crecer sin conocer sinónimos si todo se reduce a memes, stickers y acrónimos?

El español, con su riqueza expresiva, enfrenta una paradoja. Por un lado, la creatividad digital demuestra lo vivo que está el idioma. Por otro, se teme que esta ola anglicista y simplificada limite la forma en que pensamos y nos comunicamos.

Según Yolanda Peso, experta en idiomas de Preply, entender esta jerga en constante evolución es clave para comprender el español informal que circula en plataformas como Instagram o TikTok. Sin embargo, dominar solo ese registro puede limitar nuestra expresión en otros contextos más formales.

La diferencia con generaciones anteriores es la velocidad. Antes una palabra nueva tardaba años en expandirse. Hoy, una persona en México, Colombia o España puede usar la misma expresión al mismo tiempo, gracias a los algoritmos.

Eso sí, no todo el mundo está incluido en esta conversación. Muchos adultos sienten que estos términos son “otra cosa”. ¿Cómo explicarle a alguien mayor que “sus” no tiene nada que ver con la palabra “suspiro”?

En resumen, el idioma no está muriendo, está cambiando. La clave está en el equilibrio: saber cuándo decir “OMG” y cuándo escribir “¡Dios mío!”. Saber cuándo reír con un “LOL” y cuándo desarrollar una idea completa.

Porque aunque hablar con jerga digital puede ser divertido, expresarse bien siempre será un “slay”.

Imagen: Archivo ENTER.CO