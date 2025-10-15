JetSMART estrena rutas desde Bogotá, con tiquetes desde $67.000 y descuentos de hasta 61 %

JetSMART, la aerolínea de bajo costo que ha venido ganando terreno en el país, anunció dos rutas directas desde Bogotá hacia Montería y Barranquilla. Pero lo que realmente ha llamado la atención no es solo su expansión, sino las tarifas: desde $67.000 por trayecto con impuestos incluidos, gracias a una nueva edición de su campaña SMART SALE, que llega con descuentos de hasta el 61 %.

A partir de febrero y marzo de 2026 despegarán los primeros vuelos hacia las capitales del Caribe. Serán 21 frecuencias semanales, dos diarias hacia Barranquilla y una hacia Montería— con un total de 3.906 sillas disponibles por trayecto. La compañía apuesta por hacer más accesibles los viajes nacionales, en un momento en que la demanda por conexiones aéreas locales se encuentra en alza.

Más rutas, más opciones para volar

JetSMART suma estas rutas a su red de 19 conexiones domésticas y seis internacionales. Con ellas, la aerolínea consolida su operación en Colombia, un mercado donde ya lleva más de año y medio apostando por un modelo que combina precios bajos con una flota moderna de aviones Airbus A320neo, reconocidos por su eficiencia y menor impacto ambiental.

“Queremos que viajar deje de ser un lujo. Cada vuelo es una oportunidad para estar más cerca de quienes queremos, para descubrir o para hacer negocios sin que el precio del tiquete sea un obstáculo”, explicó Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia.

La ruta hacia el Caribe se complementa con las operaciones desde Medellín hacia Montería y Barranquilla, ampliando las alternativas de conexión sin necesidad de hacer escalas. Para quienes buscan planear sus vacaciones con antelación o visitar a sus familias, las nuevas frecuencias prometen aliviar la congestión de las rutas más demandadas.

SMART SALE

El anuncio de las nuevas rutas llega acompañado de la SMART SALE, una promoción que se ha convertido en sinónimo de tiquetes a precios que parecen imposibles. Del 14 al 20 de octubre, los viajeros podrán comprar vuelos nacionales desde $67.000 para viajar entre el 3 de noviembre de 2025 y el 28 de marzo de 2026. En el caso de los trayectos internacionales, los precios comienzan en $607.700 y estarán disponibles desde el 13 de octubre hasta el 20, para volar entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

Los descuentos, que llegan hasta el 61 %, aplican en toda su red, que ya conecta destinos como Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta y Pasto, además de rutas internacionales a Lima, Buenos Aires, Santiago y Punta Cana.

JetSMART también mantiene su alianza con American Airlines, lo que permite acumular y redimir millas AAdvantage, un beneficio que la distingue dentro del modelo de bajo costo en la región.

