¿Dónde ver el lanzamiento de Artemis II en vivo? NASA, Netflix y Prime Video transmitirán la misión lunar

El lanzamiento de la misión lunar Artemis II marca uno de los momentos más esperados de la exploración espacial reciente. La NASA se prepara para enviar por primera vez en más de cinco décadas a una tripulación humana a orbitar la Luna, y el evento podrá seguirse en tiempo real desde distintas plataformas digitales.

La misión Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis. A bordo viajarán los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, quienes despegarán desde el Centro Espacial Kennedy a bordo del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion.

¿Dónde ver el lanzamiento en vivo?

La transmisión oficial estará disponible a través de varias opciones. La principal es la plataforma NASA+, el servicio de streaming gratuito de la agencia, donde se ofrecerá la cobertura completa del despegue, el sobrevuelo lunar y las fases clave de la misión.

También será posible seguir el evento en el canal oficial de YouTube de la NASA, que incluirá comentarios en vivo, imágenes del cohete en la plataforma y detalles técnicos del proceso. A esto se suman retransmisiones en servicios como Amazon Prime Video y Netflix, que en algunos países habilitan contenidos relacionados con el lanzamiento y cobertura especial.

La transmisión comenzará horas antes del despegue, con programas previos que explican cada etapa. La NASA ha confirmado que la cobertura en vivo inicia desde la mañana del día del lanzamiento, mientras que el despegue está programado en la tarde (hora de Florida), lo que permite a audiencias en América Latina seguirlo en tiempo real.

¿Cómo funciona la cuenta regresiva?

Más allá del espectáculo visual, uno de los elementos más relevantes es la cuenta regresiva, que inicia aproximadamente 48 horas antes del lanzamiento. Este proceso combina dos tipos de tiempo: el “L-”, que indica cuánto falta para el despegue, y el “T-”, que organiza las secuencias técnicas.

Durante este periodo, los equipos técnicos realizan tareas críticas como la carga de combustible criogénico —oxígeno e hidrógeno líquidos—, la activación de sistemas de la nave Orion y la verificación de los motores RS-25 del cohete SLS. También se programan pausas estratégicas que permiten ajustar detalles sin alterar la ventana de lanzamiento.

A medida que avanza la cuenta regresiva, el personal no esencial abandona la plataforma, mientras que los sistemas automáticos toman el control de las operaciones finales. En las últimas horas, se realizan pruebas de comunicación, ajustes de presión en los tanques y validaciones de seguridad.

El lanzamiento de Artemis II no solo representa un avance tecnológico, sino también un paso hacia futuras misiones que buscan llevar nuevamente a humanos a la superficie lunar. Para el público, la posibilidad de seguir cada fase en vivo convierte este evento en una experiencia accesible y global.