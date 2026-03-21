Colombia aprueba producción de benznidazol para tratar el Chagas: estos son los detalles

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) otorgó el registro sanitario al benznidazol, un medicamento clave para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, desarrollado por la Universidad de Antioquia. La autorización, identificada con el No. 2026M-0022653, habilita su producción y uso en el país.

El anuncio se da como parte de una estrategia del Gobierno Nacional para impulsar la fabricación local de medicamentos esenciales. El proyecto fue financiado en 2023 con cerca de 2.000 millones de pesos del Fondo de Investigación en Salud (FIS), con participación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Salud.

El benznidazol es uno de los principales tratamientos para el Chagas, una enfermedad parasitaria que puede avanzar sin síntomas durante años. Su detección tardía complica la atención médica y eleva el riesgo de afectaciones cardíacas y digestivas.

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Con este registro, Colombia suma un nuevo desarrollo farmacéutico propio enfocado en enfermedades que han tenido menor acceso a tratamientos oportunos. La Universidad de Antioquia ya cuenta con otros dos medicamentos avalados dentro del mismo proyecto: cloroquina y praziquantel.

Chagas: cifras que mantienen la alerta en el país

Según datos del Ministerio de Salud, más de 12 millones de personas en Colombia están en riesgo de contraer la enfermedad de Chagas. El insecto transmisor está presente en 595 municipios, lo que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en varias regiones.

Durante 2024, el sistema SIVIGILA reportó 947 casos crónicos y 18 casos agudos, uno de ellos con resultado fatal. Las comunidades indígenas siguen siendo las más afectadas: el 28 % de los casos crónicos se concentra en estos grupos, lo que evidencia dificultades en el acceso a diagnóstico y tratamiento.

El registro del benznidazol se suma a una serie de iniciativas que buscan ampliar la disponibilidad de medicamentos en el país y reducir la dependencia de importaciones en áreas críticas. También abre la puerta a que estos desarrollos puedan integrarse a programas de atención en salud pública, especialmente en zonas donde el Chagas tiene mayor incidencia.