Se registra en Colombia el primer caso de influenza A (H3N2) subclado K tras viaje internacional

Colombia confirmó el primer caso de influenza A (H3N2) subclado K (J.2.4.1), un virus que ya circula en otros países y que ahora fue detectado en el territorio nacional. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Instituto Nacional de Salud (INS), como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica que se mantienen activas en el país.

El caso corresponde a una persona con antecedente de viaje internacional reciente a Estados Unidos, específicamente en un crucero con salida desde Miami. De acuerdo con la información oficial, el paciente presentó síntomas respiratorios leves, entre ellos fiebre, rinorrea y tos, sin complicaciones graves. La detección inicial estuvo a cargo del Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente fue confirmada por los equipos de Virología y Genómica del INS mediante pruebas moleculares especializadas.

Las autoridades sanitarias subrayaron que se trata de un caso importado y que, hasta el momento, no existe evidencia de transmisión comunitaria asociada a este subclado del virus en Colombia. Tampoco se ha identificado un aumento inusual en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni un incremento en hospitalizaciones o fallecimientos relacionados con este tipo de influenza.

La influenza A (H3N2) es un virus conocido dentro de los sistemas de vigilancia global y su comportamiento ha sido monitoreado en diferentes regiones del mundo. El subclado K, identificado como J.2.4.1, hace parte de las variaciones genéticas que el virus presenta de forma natural. Según el Ministerio de Salud, este hallazgo no implica un cambio inmediato en el nivel de alerta sanitaria del país, pero sí refuerza la importancia de mantener una vigilancia activa y oportuna.

Uno de los mensajes centrales del comunicado oficial es la efectividad de la vacuna contra la influenza. De acuerdo con la evidencia científica disponible, las vacunas actualmente utilizadas continúan siendo eficaces para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes asociadas a la infección, incluso frente a este subclado. Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a las poblaciones priorizadas —como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres gestantes y trabajadores de la salud— a mantener al día su esquema de vacunación.

El Ministerio de Salud también recordó la importancia de las medidas de autocuidado, especialmente en una temporada en la que aumentan las infecciones respiratorias. Entre las recomendaciones se encuentran el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios, la ventilación adecuada de espacios cerrados y evitar el contacto cercano con personas enfermas.

Finalmente, el INS aseguró que continuará realizando el seguimiento genómico del virus y fortaleciendo los sistemas de vigilancia para detectar de manera temprana cualquier cambio en el comportamiento epidemiológico. Aunque el primer caso ya fue confirmado, el mensaje oficial es de calma, prevención y confianza en las herramientas de salud pública disponibles para enfrentar este tipo de situaciones.