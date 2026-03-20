Blue Origin, de Jeff Bezos, inicia oficialmente su plan de llevar centros de datos de IA al espacio

La carrera por dominar el futuro de la inteligencia artificial está llevando a las grandes compañías fuera de la Tierra. La compañía aeroespacial Blue Origin ha dado un paso clave al presentar solicitudes ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) para desarrollar infraestructura orbital orientada a inteligencia artificial, según informó el Wall Street Journal.

Los planes del multimillonario ya habían sido anunciados a finales del año pasado. Durante una presentación en el America Business Forum (ABF) en Miami, Bezos dijo que el espacio ofrece “condiciones únicas para desarrollar este tipo de instalaciones”, debido principalmente a la abundancia de energía solar fuera de la atmósfera terrestre. Otra ventaja es que en el espacio esta energía está disponible todo el tiempo.

La presentación oficial del proyecto ante la FCC es el paso previo a esta inminente realidad de centros de datos para IA orbitando el planeta. La empresa fundada por Jeff Bezos es solo un caso más que se suma a una competencia emergente en la que ya participan actores como SpaceX, Google y la menos conocida Starcloud. Todas ya exploran sus planes para llevar centros de datos al espacio.

¿Por qué llevar centros de datos fuera de la Tierra?

El crecimiento exponencial de la inteligencia artificial está generando una demanda energética y computacional sin precedentes. Entrenar modelos avanzados requiere enormes cantidades de electricidad, enfriamiento constante y grandes infraestructuras físicas.

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Aquí es donde el espacio aparece como una alternativa estratégica. En órbita, los centros de datos podrían aprovechar energía solar prácticamente ilimitada, además de beneficiarse del frío del espacio para refrigerar sistemas de manera más eficiente. Esto podría reducir costos operativos y mitigar el impacto ambiental de los centros de datos tradicionales.

Una nueva capa de la economía espacial

La iniciativa de Blue Origin no es solo tecnológica, también es económica. El desarrollo de centros de datos en órbita abre la puerta a una nueva industria dentro de la llamada “economía espacial”, donde satélites no solo sirven para comunicaciones o navegación, sino también para procesamiento intensivo de datos.

Empresas tecnológicas podrían, en el futuro, ejecutar cargas de trabajo directamente en el espacio, evitando la necesidad de enviar grandes volúmenes de datos de vuelta a la Tierra.

El ingreso de Blue Origin formaliza una carrera que ya estaba en marcha. SpaceX, liderada por Elon Musk, ha avanzado en el despliegue de infraestructura orbital con su red Starlink, que podría evolucionar hacia capacidades más avanzadas de procesamiento.

Por su parte, startups como Starcloud buscan posicionarse como proveedores especializados en infraestructura espacial para inteligencia artificial, apostando por soluciones modulares y escalables.

A pesar del entusiasmo, los desafíos son enormes. Lanzar y mantener centros de datos en órbita implica costos elevados, riesgos técnicos y una compleja coordinación regulatoria.

¿Y los problemas de energía en la Tierra?

Aprovechar la energía solar que llega a la órbita con fines comerciales no soluciona los problemas de energía que aún existen en el planeta.

Mientras empresas como Blue Origin, SpaceX y otras tecnológicas compiten por construir centros de datos en órbita que aprovechen la energía solar fuera de la atmósfera, la demanda de energía continúa siendo un problema urgente en la Tierra, especialmente para familias, negocios pequeños y comunidades vulnerables.

Ante pproblemáticas que no están en el foco de las grandes tecnológicas, surgen soluciones orientadas a hacer la energía solar y el respaldo eléctrico accesibles de forma más inmediata y práctica para los hogares gracias al avance de startups emergentes como Raya Power, que propone un sistema solar “plug‑and‑play” más una batería que permite brindar energía a electrodomésticos esenciales sin necesidad de instalaciones complejas, permisos o modificaciones estructurales.

El futuro de la nube está fuera del planeta

Aunque todavía estamos en una fase temprana, este movimiento sugiere un cambio de paradigma en el almacenamiento de datos. La “nube”, tal como la conocemos hoy, podría expandirse más allá de la Tierra en las próximas décadas.

La presentación de solicitudes ante la FCC es apenas el primer paso. Las empresas deberán demostrar la viabilidad de sus sistemas, garantizar la seguridad de las operaciones y cumplir con normativas internacionales sobre el uso del espacio.

Si estas iniciativas prosperan, el procesamiento de datos en el espacio podría convertirse en una pieza clave para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial, redefiniendo tanto la infraestructura digital como la industria aeroespacial.

Imagen: Foto de Ellienore B. en Unsplash