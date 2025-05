¿Un nuevo duopolio en Colombia? Gobierno alerta sobre posible riesgo en fusión Tigo–Movistar

La posible unión entre Tigo (Colombia Móvil – UNE) y Movistar (Telefónica Colombia) ya generó una respuesta del Gobierno. El Ministerio TIC emitió un concepto técnico tras una solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio. Aunque reconoce beneficios potenciales, el informe advierte un riesgo mayor que el técnico, el impacto estructural sobre la competencia.

El documento señala que la integración podría mejorar eficiencias operativas y equilibrar el mercado frente al dominio de Claro. Sin embargo, al fondo de esta alianza se asoma una amenaza seria. Si ambos operadores se fusionan, quedarían solo dos jugadores con el control del mercado móvil.

Ese nuevo orden preocupa ya que podría limita el crecimiento de actores más pequeños como WOM, que ha roto el modelo tradicional con ofertas agresivas en precio y cobertura; su presencia obligó a los grandes a reaccionar, lo que benefició directamente al usuario.

El Ministerio no oculta su inquietud. Señala que cualquier integración debe ir acompañada de medidas claras para que WOM, u otros futuros operadores, puedan competir sin desventajas estructurales.

Uno de los focos del análisis son los llamados efectos coordinados. En estos casos, dos empresas dominantes no necesitan pactar precios ni acuerdos formales. Al tener el control compartido, sus decisiones se sincronizan de forma natural, esto reduce la presión para innovar o mejorar el servicio.

Cuando el mercado se reduce a dos grandes, se vuelve más predecible; esa estabilidad aparente perjudica al usuario, porque desaparece la competencia que empuja a ofrecer mejores tarifas y mayor calidad., es decir, se genera una inercia peligrosa que favorece la comodidad de los gigantes.

El riesgo no está en la ilegalidad, sino en la lógica del negocio, ya que los operadores pequeños enfrentan barreras difíciles de sortear, por ejemplo, menos redes, costos más altos y poco poder para negociar con proveedores. Mientras tanto, los grandes consolidan su ventaja sin necesidad de estrategias agresivas.

El Ministerio no descarta la integración, pero deja claro que no puede avanzar sin salvaguardas; propone revisar opciones regulatorias que preserven la competencia en el tiempo. La mirada debe ir más allá del presente y anticipar un futuro donde el ecosistema digital exigirá más equilibrio.

El debate no se reduce a un sí o un no, se trata de comprender qué está en juego. Unir capacidades puede sonar eficiente, pero si no se contrarresta el poder conjunto, el mercado perderá diversidad. Y con ello, también perderán los usuarios.

Entre las alternativas está obligar a los grandes a compartir infraestructura con los pequeños. También se plantea limitar su participación en licitaciones de espectro, o crear incentivos que fortalezcan a nuevos actores. Pero estas acciones solo funcionan si hay seguimiento constante y autoridad vigilante.

WOM no es solo un operador más, pues representa una opción diferente en un sistema con pocos oferentes. Su salida o debilitamiento no afectaría solo a sus clientes, sino al equilibrio general del sector. Por eso, proteger su permanencia es vital para mantener viva la competencia.

La discusión va más allá de los intereses empresariales, el eje debe estar en el efecto que tendría esta integración sobre los derechos de los usuarios. De poco sirve una red más potente si termina en manos de solo dos jugadores con poder para decidirlo todo.

Como mencionamos anteriormente, el concepto del Ministerio TIC no bloquea la fusión, pero lanza una advertencia. No se puede permitir que la eficiencia técnica se imponga sobre la equidad del mercado. El futuro de las telecomunicaciones debe construirse con diversidad real, no con alianzas que ahoguen a los más pequeños.

Imagen: Generada con IA