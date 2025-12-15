Recompensas en dólares sin monto mínimo: así funciona la nueva apuesta de Littio

Las alternativas digitales para manejar dólares siguen ganando espacio entre los usuarios en Colombia. Littio sumó a su cuenta global 360 una nueva funcionalidad que permite obtener recompensas en dólares digitales de hasta el 12 % efectivo anual, bajo un esquema de 90 días y sin exigir montos mínimos. La opción está disponible para cualquier persona que tenga o abra una cuenta en la plataforma y se activa directamente desde la aplicación.

La funcionalidad se basa en un esquema simple. El usuario decide si quiere mover parte de su saldo en dólares a una “caja de recompensas” por un periodo de 90 días. Durante ese tiempo, el monto genera una recompensa de hasta el 12 % efectivo anual. No hay obligación de permanencia: si la persona retira el dinero antes del plazo, conserva su capital inicial, aunque pierde el derecho a las recompensas.

El punto de fondo no es solo la tasa, sino el acceso. En el sistema financiero tradicional, rendimientos de este nivel suelen estar atados a productos de inversión con requisitos de entrada, intermediarios y tiempos de espera. Aquí, el proceso se resuelve en minutos desde el celular, sin contratos extensos ni conocimientos técnicos previos.

Desde el punto de vista operativo, Littio no administra directamente los recursos ni los presta. La fintech actúa como intermediario tecnológico y mandatario de ejecución, conectando a los usuarios con estructuras basadas en activos digitales que son gestionadas por un proveedor institucional internacional. Este detalle es relevante porque delimita el rol de la empresa y el tipo de exposición que asume el usuario.

El lanzamiento llega en un contexto particular para el dólar en Colombia. Durante 2025, la moneda estadounidense ha mostrado una tendencia a la baja frente al peso, impulsada por el inicio del ciclo de recorte de tasas de interés en Estados Unidos y por factores estacionales de fin de año. Aun así, los análisis hacia 2026 plantean un escenario menos estable, con posibles movimientos asociados a tensiones comerciales, ajustes monetarios en la región y el entorno político local.

Esa combinación —un dólar más bajo hoy y mayor incertidumbre a mediano plazo— explica por qué más personas buscan mantener parte de su dinero en moneda extranjera, incluso sin un perfil de inversionista avanzado. En ese sentido, productos como el de Littio no responden tanto a la especulación como a la necesidad de diversificar y preservar valor en un entorno cambiante.

La propuesta no elimina los riesgos propios de los activos digitales ni garantiza resultados futuros. Lo que sí hace es reducir las barreras de entrada y trasladar a un formato cotidiano decisiones que antes parecían lejanas para el usuario promedio. Más que una promesa de rentabilidad, el movimiento apunta a normalizar el uso de herramientas financieras en dólares dentro de la vida diaria, sin intermediarios visibles ni procesos engorrosos.

En ese terreno, Littio no plantea una ruptura radical, pero sí introduce una forma distinta de relacionarse con el ahorro en moneda extranjera, alineada con hábitos digitales y con una realidad económica que ya no se mueve en una sola divisa.