El país ya suma siete millones de personas conectadas a redes 5G, mientras la velocidad promedio de Internet continúa aumentando.

Los datos aparecen en el más reciente boletín del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC), que recopila el comportamiento del sector durante el tercer trimestre de 2025 y muestra cambios en el acceso, la infraestructura y el uso de las redes.

Uno de los indicadores más llamativos es la velocidad promedio de descarga. El reporte indica que en Colombia llegó a 244 Mbps, 20 Mbps más que un año antes. Este incremento refleja la modernización de redes y el mayor despliegue de fibra óptica y tecnologías móviles más recientes.

La diferencia se nota entre los distintos tipos de usuarios. Las conexiones empresariales registran un promedio de 288 Mbps, mientras que en los hogares la velocidad se ubica en 240 Mbps.

El comportamiento también varía según la región. En las mediciones del informe, Antioquia aparece como el territorio con mayor velocidad promedio para conexiones domésticas, con 327 Mbps.

Aunque el despliegue de 5G sigue en crecimiento, la mayor parte del tráfico móvil todavía pasa por redes 4G. El informe señala que existen 38,8 millones de accesos activos con esa tecnología, lo que confirma su papel dominante en el ecosistema móvil colombiano.

Más conexiones y mayor penetración de Internet

La adopción de Internet continúa expandiéndose tanto en redes fijas como móviles.

Entre septiembre y diciembre del año pasado el país alcanzó 10,25 millones de conexiones fijas a Internet. Esto implica que más de un millón de nuevos hogares y empresas comenzaron a utilizar el servicio durante el último año.

En las ciudades, Bogotá mantiene la mayor concentración de accesos, con un promedio de 31 conexiones por cada 100 habitantes.

El acceso móvil también muestra un crecimiento sostenido. El total de conexiones llegó a 49 millones, lo que equivale a una penetración de 92 accesos por cada 100 habitantes. De ese total, 27 millones corresponden a accesos bajo demanda y 22 millones a planes con suscripción.

El número de líneas móviles activas también sigue aumentando. El país registra 95,8 millones de líneas, una cifra que supera ampliamente el número de habitantes y evidencia el uso de múltiples dispositivos o tarjetas SIM por persona.

Otro dato relevante del boletín tiene que ver con el acceso en zonas rurales. Actualmente 4,9 millones de personas en áreas rurales utilizan Internet, una cifra que ha crecido con los proyectos de conectividad que buscan ampliar la cobertura en regiones apartadas.

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De acuerdo con la ministra TIC, Carina Murcia, el gobierno ha destinado cerca de 2,8 billones de pesos a iniciativas para ampliar el acceso digital y mejorar la infraestructura.

Entre los proyectos se encuentra la conexión de cerca de 19.500 instituciones educativas rurales, lo que ha permitido llevar Internet a más de 1,3 millones de estudiantes en diferentes regiones del país.

La expansión también se refleja en la infraestructura. El despliegue de redes 5G suma 2.462 estaciones base distribuidas en 148 municipios.

A esto se añade el crecimiento de la red de fibra óptica. El país incorporó 4.800 kilómetros adicionales de cableado, con prioridad en regiones del Pacífico como Chocó y Cauca. Con estas obras, la red nacional alcanza cerca de 23.900 kilómetros.

Las cifras del informe muestran que el acceso a Internet en Colombia continúa ampliándose. La adopción de nuevas tecnologías, el aumento en la velocidad de conexión y la expansión de infraestructura forman parte de un proceso que aún avanza de forma desigual entre regiones, pero que sigue ampliando el alcance del servicio digital en el país.