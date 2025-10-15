Llega Social Tech: el programa gratuito del MinTIC que formará a 66.000 jóvenes en habilidades digitales

El Ministerio TIC lanzará este 17 de octubre en la Universidad Libre de Bogotá el programa Social Tech, una iniciativa que busca formar a más de 66.000 jóvenes en habilidades digitales. El objetivo es brindar herramientas para que los participantes puedan crear, conectar y potenciar su talento en el mundo digital.

Social Tech ofrece formación gratuita y certificada en áreas como marketing digital, redes sociales, monetización y comunicación efectiva. Los cursos están disponibles para cualquier persona interesada en fortalecer su perfil profesional o emprender en el entorno digital.

Según la ministra TIC, Carina Murcia, este programa representa una apuesta por la equidad y la democratización del conocimiento tecnológico. “Queremos que cada joven entienda que el mundo digital no es algo lejano ni inaccesible; es un espacio donde su talento puede crecer y transformar realidades”, afirmó.

Durante el lanzamiento, estarán presentes los rectores César López Meza (Universidad Libre) y Giovanny Tarazona (Universidad Distrital Francisco José de Caldas), junto a líderes del sector y creadores de contenido. El evento incluirá zonas interactivas, experiencias fotográficas y una masterclass sobre creación digital.

¿Cómo inscribirse?

El proceso de inscripción al programa es completamente virtual y gratuito. Para registrarse, solo se necesita conexión a internet y seguir estos pasos:

Ingresar a www.socialtech.gov.co

Crear una cuenta con el correo electrónico y documento de identidad.

Seleccionar el curso de interés entre las opciones disponibles.

Comenzar la formación virtual y avanzar a su propio ritmo.

Al finalizar, cada participante obtendrá una certificación oficial del Ministerio TIC, que puede incluir en su hoja de vida o portafolio profesional. Esta acreditación busca abrir puertas laborales y fortalecer el ecosistema digital del país.

Ahora bien, más allá de los cursos, Social Tech busca consolidarse como un movimiento nacional de formación y creatividad digital. Su meta es promover la cultura tecnológica en todos los territorios y conectar a los jóvenes con nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento.

El programa está diseñado para ser inclusivo: no exige experiencia previa ni nivel educativo específico. Basta con tener interés en aprender, ganas de innovar y la disposición de aprovechar las herramientas digitales.

De esta forma, el Ministerio TIC reafirma su compromiso con la formación gratuita y la inclusión digital, acercando la tecnología a quienes más la necesitan. Social Tech se convierte así en una puerta abierta para que los jóvenes colombianos pasen de ser usuarios a creadores en el universo digital.

Para conocer toda la oferta de cursos y registrarse, los interesados pueden visitar www.socialtech.gov.co. Allí encontrarán todo lo necesario para comenzar a formarse, certificarse y hacer parte de esta nueva generación de talento digital colombiano.