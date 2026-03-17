Una de las conversaciones más importantes este año será el futuro del Salario Mínimo Vital. La pregunta en estos momentos no es necesariamente si se mantendrá el incremento, sino si las personas deberían esperar que este aumento se sostenga en los próximos gobiernos.

Esta semana, el presidente Gustavo Petro anunció que tiene la intención de convertir el incremento del Salario Mínimo Vital en un estatuto. Esto significaría, de manera sencilla, que el ajuste se transformaría en una nueva ley para fijar el salario mínimo año tras año.

¿Qué hay detrás del Estatuto del Salario Mínimo Vital?

De acuerdo con el presidente Petro, la intención es presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República para establecer lo que se ha denominado Estatuto del Salario Mínimo Vital. Como mencionamos antes, esto implicaría que, en adelante, el incremento anual no dependería únicamente de los indicadores de productividad o la inflación, sino que integraría otros elementos de bienestar social.

Esto es relevante porque el argumento legal con el cual el Consejo de Estado suspendió el decreto anterior fue que el aumento no correspondía a los parámetros establecidos. Si se aprobara la reforma al estatuto del trabajo, habría menos recursos legales para demandar los futuros incrementos del salario vital.

“La Constitución de Colombia ordena un Estatuto del Trabajo que debe ser presentado por mi gobierno el 20 de julio en el nuevo congreso elegido en Colombia; será mi gobierno quien lo presente. Será allí norma legal el salario vital, sus formas de calcularse y los derechos del pueblo trabajador”, afirmó Petro a través de su cuenta en X.

El nuevo Congreso y la balanza de poder

La fecha en la cual el presidente presentará la iniciativa no es al azar. La idea es radicar el estatuto cuando el nuevo Congreso de la República tome posesión. Este punto es interesante porque, en cuanto a la balanza de poder, el legislativo entrante no es tan diferente al actual.

Aunque el Pacto Histórico, partido de gobierno, conservó una mayoría de las curules, todavía enfrenta una fuerte oposición. Este panorama es crucial, ya que uno de los principales bloqueos que ha enfrentado Gustavo Petro ha sido la resistencia de estos organismos para aprobar sus propuestas.

Como resultado, el presidente ha optado en sus últimos días de gobierno por una política de enviar muchas de sus propuestas a través de decretos para luego defenderlas en los tribunales. Esto ha ocurrido con decretos derivados de las fallidas reformas laborales y de salud. La lectura de esta decisión es que el mandatario espera que el nuevo Congreso esté más dispuesto a aceptar el incremento del Salario Mínimo Vital, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales y ante candidatos que evitan mostrarse en contra de este aumento.

Imágenes: Wikicommons