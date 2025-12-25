El reloj laboral se adelantó y el sueldo también: quiénes ganan más con el nuevo pago nocturno en Colombia

Desde la noche del 25 de diciembre de 2025, el salario de miles de trabajadores en Colombia empezó a calcularse con nuevas reglas. La reforma laboral incorporó un cambio que impacta directamente el ingreso mensual, especialmente en un contexto donde la optimización del tiempo, la productividad y el bienestar laboral —conceptos cada vez más analizados con apoyo de datos e inteligencia artificial— son clave para entender cómo se remunera el trabajo. El ajuste al recargo nocturno convierte horas que antes eran “invisibles” en tiempo mejor pagado.

El cambio central está en el reloj. La jornada nocturna ya no inicia a las 9:00 de la noche, sino a las 7:00 p. m., y se extiende hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Esa modificación implica que dos horas adicionales por jornada deben pagarse con recargo, lo que se traduce en un aumento automático del ingreso para quienes trabajan en ese horario, incluso sin hacer horas extra.

Para un trabajador que gana el salario mínimo, la diferencia es clara. Cada hora nocturna en un día hábil se paga ahora con un 35 % adicional sobre la hora ordinaria, lo que eleva su valor a cerca de 8.355 pesos. Antes, esas mismas horas se liquidaban como diurnas o con un valor significativamente menor. Si una persona trabaja de lunes a viernes entre las 7:00 y las 9:00 p. m., el incremento mensual puede rondar los 160.000 pesos, solo por el nuevo recargo.

El impacto real cuando hay horas extra y trabajos por turnos

El efecto es aún mayor cuando se suman horas extra nocturnas. En ese escenario, el recargo no solo reconoce el trabajo en la noche, sino también el tiempo adicional laborado. Para quienes cumplen turnos prolongados, esto puede representar aumentos cercanos o superiores a los 200.000 pesos mensuales, una cifra relevante para los hogares que dependen de ingresos fijos.

En domingos y festivos, el beneficio se amplifica. Las horas nocturnas en estos días tienen un valor más alto, por lo que quienes trabajan fines de semana completos verán reflejado el cambio de forma más evidente en su nómina. Aquí, cada hora cuenta y el nuevo esquema mejora la compensación por jornadas tradicionalmente más exigentes.

Los empleos más beneficiados son aquellos donde los turnos nocturnos son la norma y no la excepción. Vigilancia privada, salud, comercio, transporte, industria, call centers, restaurantes y hoteles concentran buena parte de los trabajadores que ahora reciben un mejor pago por su tiempo. En hospitales y clínicas, por ejemplo, los turnos que comienzan al final de la tarde ahora generan recargo más temprano, lo mismo que en centros logísticos y plataformas de atención al cliente.

Más allá de los números, el nuevo recargo nocturno reconoce algo esencial: trabajar de noche tiene un costo físico, mental y social. La reforma no elimina esas cargas, pero sí las traduce en un salario más justo. Desde este diciembre, cada hora después de las 7:00 p. m. vale más, y para muchos trabajadores, esa diferencia ya se empieza a notar.