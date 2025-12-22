Cobertura móvil al detalle: los nuevos mapas oficiales que muestran dónde hay señal en Colombia

La conectividad móvil en Colombia ahora se puede ver, comparar y analizar con mayor precisión. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) habilitó una nueva funcionalidad en DaTIC, su plataforma de consulta pública, que permite acceder a mapas interactivos de cobertura de telefonía e internet móvil en todo el país. La herramienta busca que los ciudadanos entiendan mejor qué tipo de señal tienen disponible y qué tan avanzadas están las redes en cada región.

Estos nuevos mapas no son simples ilustraciones. Funcionan como una radiografía oficial de la señal móvil, con información reportada directamente por los operadores y actualizada hasta el cuarto trimestre de 2024. A través de una visualización clara, los usuarios pueden identificar qué tecnologías están disponibles —2G, 3G, 4G o 5G—, qué operador presta el servicio y cuál es el nivel de señal en un punto específico del territorio.

¿Para qué sirven los mapas interactivos?

La utilidad va más allá de la curiosidad. Para un ciudadano, los mapas permiten tomar decisiones más informadas antes de contratar un plan móvil o cambiar de operador. Para empresas y entidades públicas, se convierten en una herramienta de apoyo para la planeación, la inversión en infraestructura y la formulación de políticas de conectividad, especialmente en zonas con rezagos históricos.

DaTIC también permite comparar información actual con datos de años anteriores —desde 2023, cuando aplica—, lo que facilita observar cómo ha evolucionado la cobertura en una región determinada y si los compromisos de expansión se están cumpliendo.

¿Cómo funciona la consulta?

El acceso está diseñado para ser sencillo. El usuario ingresa a DaTIC, selecciona “Servicios móviles” y luego la variable “Cobertura”. A partir de ahí puede filtrar por departamento, municipio, operador o tecnología, y activar la vista de mapa. La información se despliega sobre cartografía oficial del DANE y diferentes mapas base que facilitan la lectura del territorio y sus divisiones administrativas.

La capa de cobertura muestra los niveles de señal reportados por los Proveedores de Redes y Servicios Móviles, lo que permite entender no solo si hay cobertura, sino qué tan fuerte o limitada es en cada zona.

¿Qué revelan los datos más recientes?

Los mapas también dejan ver tendencias claras. A cierre de 2024, la cobertura nacional en 5G alcanzó el 19 %, concentrada principalmente en áreas urbanas de 43 ciudades. En infraestructura móvil, Claro encabeza el despliegue con el 34,4 %, seguido por Tigo (25,4 %), Movistar (23,5 %) y WOM (16,7 %). Al mismo tiempo, se evidencia una reducción progresiva de redes 2G, mientras avanza la expansión de tecnologías más modernas.

En 4G, que sigue siendo la base del servicio móvil en el país, las regiones central y occidental muestran mayores niveles de cobertura. En contraste, el sur del país registra los porcentajes más bajos, un dato clave para identificar dónde persisten las brechas de conectividad.

Con esta actualización, la CRC refuerza la transparencia del sector al poner datos comparables y georreferenciados al alcance de todos. La iniciativa no solo permite verificar el estado real de la conectividad, sino que también genera presión positiva sobre los operadores para mejorar la calidad y el alcance de sus redes.

En palabras de la CRC, DaTIC busca que la conectividad deje de ser una promesa abstracta y se convierta en información concreta, útil y verificable. Un paso que acerca al país a decisiones mejor informadas y a un seguimiento más claro de los avances —y pendientes— en materia de acceso digital.