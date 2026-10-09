Los retos invisibles de los carros eléctricos van más allá de sus baterías

Colombia registró 29.347 vehículos eléctricos nuevos entre enero y julio de 2026, un crecimiento del 231,2 % frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de Fenalco. Mientras aumenta su presencia en las calles, la electrificación también obliga a la industria automotriz a resolver problemas menos evidentes para los conductores: controlar el calor, reducir el peso y mejorar el aislamiento acústico.

La batería concentra buena parte de la atención cuando se habla de estos vehículos, pero su funcionamiento depende también de otros componentes y de los materiales utilizados para protegerlos. La temperatura, la humedad y las vibraciones pueden afectar los sistemas electrónicos, por lo que el diseño requiere soluciones capaces de disipar calor, sellar piezas y mantener condiciones adecuadas de operación.

Andrés Posada, director de Marketing de Dow Consumer Solutions para América Latina, explica que sustituir el motor de combustión por un sistema eléctrico cambia las exigencias de los materiales presentes en el vehículo. Parte de esa innovación permanece fuera de la vista, aunque influye en la experiencia de conducción.

Menos ruido y peso, dos desafíos de la electrificación

La ausencia del sonido habitual del motor de combustión modifica lo que escuchan los ocupantes. El ruido de las llantas contra el pavimento, el viento y ciertas vibraciones pueden percibirse con mayor facilidad. Para reducirlos, las espumas de poliuretano y los elastómeros ofrecen alternativas que ayudan a absorber el sonido y amortiguar movimientos, con efectos sobre el confort dentro de la cabina.

El peso también importa. Las baterías añaden masa y hacen necesario estudiar cómo aligerar otros componentes para favorecer un uso más eficiente de la energía. Los plásticos, los materiales compuestos y las espumas de poliuretano permiten desarrollar piezas más ligeras, de acuerdo con las necesidades de cada aplicación.

Dow trabaja en el desarrollo de materiales para responder a estos desafíos y lleva parte de ese conocimiento a la Fórmula E, donde colabora con Jaguar TCS Racing para estudiar el comportamiento de materiales y sistemas bajo condiciones exigentes.

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia amplía la atención sobre tecnologías que van más allá de la autonomía o los tiempos de carga. La protección de la electrónica, la gestión térmica y el control de las vibraciones también forman parte de la evolución de estos automóviles.

Aunque los conductores no suelen ver estos materiales, su desempeño puede contribuir a vehículos más eficientes, duraderos y cómodos. La electrificación, por tanto, también se juega en componentes que permanecen ocultos durante cada trayecto.