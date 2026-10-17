HP lanza impresoras que se preparan para los ataques de la computación cuántica

Una impresora de una empresa puede contener información sensible y estar conectada a la misma red que almacena sus documentos y datos internos. Si un atacante logra vulnerarla, podría comprometer información o alterar su funcionamiento. HP quiere reducir esos riesgos con dos nuevas líneas de impresoras LaserJet que incorporan protección resistente a la computación cuántica.

El anuncio llega cuando la industria tecnológica se prepara para una amenaza que todavía está en desarrollo. Las computadoras cuánticas suficientemente avanzadas podrían romper algunos de los sistemas de cifrado que hoy protegen la información. Por eso, fabricantes y organizaciones trabajan en mecanismos criptográficos diseñados para resistir esa capacidad de cálculo.

Las nuevas HP LaserJet Pro 4000/4100 y LaserJet Enterprise 5000/6000 incorporan mecanismos de seguridad poscuántica para proteger componentes como el BIOS y el firmware, que controlan el funcionamiento de los equipos. También incluyen medidas contra la manipulación y herramientas para reforzar la protección de los dispositivos conectados.

Dos líneas para empresas con necesidades distintas

La serie LaserJet Pro 4000/4100 está dirigida a pequeñas y medianas empresas que necesitan imprimir documentos sin contar necesariamente con un equipo especializado de soporte informático. HP promete costos de impresión hasta un 25 % más bajos que los de la generación anterior, conexión Wi-Fi 6 e impresión automática a doble cara de alta velocidad.

La línea Enterprise 5000/6000 apunta a empresas grandes y entidades que manejan mayores volúmenes de documentos. Estos equipos imprimen hasta 57 páginas por minuto y escanean hasta 200 imágenes por minuto a doble cara, según las especificaciones anunciadas por HP.

La compañía también incorporó herramientas de inteligencia artificial para reducir el trabajo manual. En los modelos empresariales, HP Scan AI Enhanced y Editable OCR permiten convertir documentos escaneados en archivos editables y consultables. Según pruebas internas de HP, estas funciones pueden reducir hasta un 50 % el tiempo de procesamiento en determinados flujos de trabajo.

Otra herramienta detecta información delicada, como datos personales y financieros, y permite eliminarla de los documentos mediante funciones de redacción guiada.

HP afirma que su tecnología de seguridad para la línea Enterprise puede reducir hasta un 80 % la exposición efectiva a ciberataques frente a otros fabricantes líderes. Esa cifra corresponde a estimaciones y modelos internos de la compañía; no significa que las impresoras estén libres de riesgos.

La protección poscuántica tampoco reemplaza las medidas básicas de seguridad informática. Las actualizaciones, el control de acceso y la configuración adecuada de la red siguen siendo necesarios para reducir las posibilidades de ataque.

HP anunció el lanzamiento de estas dos familias el 14 de octubre de 2026. Sin embargo, la información presentada no especifica los precios ni las fechas de disponibilidad de cada modelo en Colombia.