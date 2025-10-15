Los Huawei FreeBuds 7i llegan con cancelación de ruido inteligente: ya están en Colombia y este es su precio

Huawei consolida su presencia en el segmento de audio con los Huawei FreeBuds 7i, unos audífonos que apuestan por la precisión tecnológica y la comodidad real. Más allá de sus cifras o colores, este modelo introduce una experiencia auditiva pensada para los entornos cambiantes del día a día, donde la música, las videollamadas y el ruido urbano conviven en un mismo espacio.

Su diseño compacto y ergonómico encierra una de las cancelaciones activas de ruido dinámica 4.0 más avanzadas del mercado. El sistema ajusta en tiempo real la intensidad de reducción —hasta 28 dB— según el entorno, algo que pocas marcas ofrecen en esta gama. El resultado es una escucha limpia y controlada sin sensación de presión o aislamiento total. Además, con el modo atención, el usuario puede mantener el contacto con voces o avisos del entorno sin retirar los audífonos.

Sonido espacial e inteligencia de precisión

Huawei apuesta por una experiencia inmersiva. Su driver dinámico de cuatro imanes de 11 mm amplía el rango de respuesta de frecuencia entre 20 Hz y 40 kHz, entregando graves más profundos y agudos con textura. A ello se suma el sistema de audio espacial, que genera una escena tridimensional y envolvente, ideal para contenidos audiovisuales o videojuegos.

Cada auricular integra un sensor de movimiento de seis ejes, un giroscopio, un acelerómetro y un sensor óseo de voz. Este conjunto de componentes permite detectar gestos con gran precisión y mejorar la claridad en llamadas al filtrar el ruido ambiente. En la práctica, basta un doble toque para pausar la música o responder una llamada, un triple toque para avanzar de pista o un deslizamiento para ajustar el volumen. La interacción se siente natural, sin retardos ni confusión en los gestos.

El peso de apenas 5,4 gramos por audífono y la certificación IP54 garantizan comodidad y resistencia al polvo o salpicaduras, por lo que pueden acompañar entrenamientos o jornadas intensas sin preocuparse por el sudor o la lluvia ligera.

Autonomía y conectividad que destacan

En materia de batería, los FreeBuds 7i ofrecen hasta 35 horas de uso total con el estuche y 8 horas continuas sin cancelación activa. Con el ANC activado, la autonomía se mantiene en 5 horas, pero la carga rápida compensa: en pocos minutos conectados al cable USB-C, los audífonos recuperan varias horas de energía.

Su conectividad también muestra madurez. Incorporan Bluetooth 5.4 con emparejamiento simultáneo en dos dispositivos, lo que facilita alternar entre el computador y el teléfono sin desconexiones. En equipos Huawei con EMUI 10 o superior, el proceso es automático gracias al emparejamiento emergente, aunque los audífonos también son compatibles con iOS y Android de otras marcas.

Disponibles en rosa, blanco y negro, los FreeBuds 7i combinan estética y rendimiento por un precio de $349.900 COP. En un mercado donde muchos modelos priorizan el diseño o la potencia de graves, Huawei propone una fórmula más equilibrada: inteligencia adaptativa, sonido espacial y autonomía real.