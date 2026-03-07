iMoochi, la mascota con IA sensación en el WWC 2026

En medio de smartphones futuristas, redes 5G y demostraciones de robots, una de las propuestas más curiosas del Mobile World Congress 2026 fue una mascota de peluche con inteligencia artificial. Se llama iMoochi, y fue presentada por la compañía china ZTE como parte de su apuesta por ofrecer nuevas formas de interacción entre humanos y tecnología.

A simple vista parece un peluche con ojos animados, pero en realidad es una especie de “mascota inteligente” diseñada para interactuar con las personas.

El dispositivo cuenta con 5 sensores distribuidos en distintas partes del cuerpo que detectan cuando el usuario lo acaricia o lo levanta. Dependiendo de cómo las personas interactúan, la mascota puede responder con movimientos, sonidos o cambios en su expresión.

Uno de sus rasgos más llamativos son sus ojos, que en realidad son pequeñas pantallas capaces de mostrar emociones. A través de estos, iMoochi puede parecer feliz, sorprendido o incluso somnoliento, creando la sensación de que tiene personalidad propia.

Una mascota que adapta su personalidad

Otro detalle interesante es que iMoochi no se limita a reaccionar. La inteligencia artificial del dispositivo está pensada para aprender de las interacciones con el usuario e ir formando su propia personalidad. La mascota también está conectada a una aplicación móvil donde el usuario puede personalizar la experiencia, ponerle nombre y seguir su estado de ánimo.

Inicialmente la compañía desea lanzar al mercado 12 modelos, uno por cada signo del zodíaco. Cada uno de ellos tendría su propia personalidad por defecto, pero con el tiempo la inteligencia artificial aprende de las interacciones para adaptar su comportamiento.

Según la empresa, la idea es que iMoochi funcione como un compañero digital, algo que va más allá de un simple gadget. De hecho, el dispositivo incluso puede simular estados como sueño o ganas de jugar, intentando recrear la dinámica de una mascota real.

La presentación de iMoochi ante el mundo forma parte de una estrategia más amplia de ZTE para integrar la inteligencia artificial en diferentes dispositivos dentro de su ecosistema tecnológico. Ya son cinco los modelos disponibles aunque de momento solo en Asia.

Este tipo de dispositivos responde a una tendencia creciente en la tecnología donde se están creando cada vez más compañeros impulsados por inteligencia artificial, pensados para ofrecer interacción emocional y entretenimiento.

Puede parecer un concepto curioso, pero también refleja hacia dónde se dirige la industria. La inteligencia artificial ya no solo vive en apps o asistentes virtuales; cada vez más empieza a tomar forma en dispositivos físicos diseñados para convivir con las personas.

Imágenes: Fotos por Sergio Ramos Montoya